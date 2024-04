30 apr 2024 18:33

LA MELONI IN MUTANDE! IL NUOVO MURALE DELLO STREET ARTIST ALEXSANDRO PALOMBO A MILANO RITRAE LA DUCETTA IN VERSIONE MARILYN A POCHE ORE DALLA CANDIDATURA DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ALLE ELEZIONI EUROPEE - IN BELLA VISTA, GLI SLIP CON LA BANDIERA DELL’UE - LO SCORSO ANNO ALEXSANDRO PALOMBO AVEVA GIÀ RITRATTO GIORGIA MELONI NELL’OPERA “POWER IS FEMALE”, MA INSIEME ALLA LEADER DEL PD, ELLY SCHLEIN…