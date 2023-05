UN MONUMENTALE RAGNO DI LOUISE BOURGEOIS HA BATTUTO DUE RECORD ALLE ASTE DI SOTHEBY'S: MIGLIOR PREZZO PER L'ARTISTA E MIGLIOR PREZZO PER UN’ARTISTA DONNA - LA SCULTURA, PAGATA 32,8 MILIONI DI DOLLARI, ERA RIMASTA NELLA COLLEZIONE DELLA FUNDAÇÃO ITAÚ DI SAN PAOLO DEL BRASILE PER OLTRE DUE DECENNI - ALTO TRE METRI, QUESTO RAGNO È UNA DELLE OPERE PIÙ FAMOSE DELL'ARTISTA SCOMPARSA NEL 2010, DI ORIGINE FRANCESE E NATURALIZZATA AMERICANA…

RAGNO DI LOUISE BOURGEOIS

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - Un monumentale ragno di Louise Bourgeois ha battuto due record alle aste di Sotheby's: miglior prezzo per l'artista e miglior prezzo per una artista donna La scultura, pagata 32,8 milioni di dollari, era rimasta nella collezione della Fundação Itaú di San Paolo del Brasile per oltre due decenni. I proventi della vendita serviranno a sostenere le attività della fondazione.

Alto tre metri, questo ragno è una delle opere più famose dell'artista scomparsa nel 2010, di origine francese e naturalizzata americana che ha trascorso gran parte della sua vita a New York. La sua vendita è stata un "momento davvero speciale" in quanto ha stabilito un record d'asta per un'opera dell'artista, ma anche per una scultura realizzata da una donna, secondo Kelsey Leonard, responsabile delle aste serali di Sotheby's.

"I ragni della Bourgeois sono senza dubbio un vero capolavoro dell'arte del XX secolo", ha affermato. Nel 2022 un altro 'Ragno' dell'artista è stato venduto per 40 milioni di dollari alla fiera Art Basel in Svizzera. Louise Bourgeois ha esplorato nel suo lavoro i traumi della sua infanzia, producendo un'opera dal fortissimo potere emotivo, anche provocatorio. Ha prodotto in particolare una serie di ragni giganti in acciaio, presentati come simboli di sua madre. Altri di questi ragni sono stati esposti in musei rinomati, come il Guggenheim di Bilbao in Spagna, la Tate Modern di Londra o il Museum of Modern Art di San Francisco.

