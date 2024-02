5 feb 2024 09:30

È MORTO A FIRENZE ANTONIO PAOLUCCI, EX SOVRINTENDENTE DEL POLO MUSEALE FIRENZE, EX MINISTRO PER I BENI CULTURALI E ANCHE DIRETTORE DEI MUSEI VATICANI. PAOLUCCI AVEVA 84 ANNI, ED ERA CONSIDERATO UNO DEI PIÙ AUTOREVOLI STORICI DELL’ARTE ITALIANI – EIKE SCHMIDT, EX DIRETTORE DEGLI UFFIZI: “LA SUA SCOMPARSA CREA UN GRANDE VUOTO, COLPIVA PER LA CRISTALLINA CHIAREZZA DEL SUO PENSIERO"