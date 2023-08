31 ago 2023 10:42

NON CESSO DI CHIEDERMI: CHI HA RUBATO IL WATER D’ORO DI CATTELAN? – SETTE SOSPETTATI PER IL FURTO DELL’OPERA CHE ERA IN MOSTRA NELLA CASA NATALE DI CHURCHILL, NELL'OXFORDSHIRE – LA TOILETTE IN ORO A 18 CARATI VALE 5 MILIONI DI DOLLARI: I VISITATORI DOVEVANO PRENOTARE DELLE FASCE ORARIE PER UTILIZZARLA - DOPO IL FURTO, CATTELAN AVEVA DETTO AL “NEW YORK TIMES”: “VOGLIO ESSERE POSITIVO E PENSARE CHE IL FURTO SIA UNA SORTA DI AZIONE ISPIRATA A ROBIN HOOD…”