LA CONTROREPLICA DI SGARBI - "COME VEDRAI (DOMANI SERA AL COSTANZO SHOW), DIFENDENDO ARTISTI, MUSICISTI, SPORTIVI, SONO STATO INSULTATO, AGGREDITO E BUTTATO PER TERRA DA MUGHINI CHE PRETENDEVA CHE UN DIRETTORE D’ORCHESTRA PER SUONARE SI DICHIARASSE CONTRO PUTIN, DIMENTICANDO CHE GLI SPORTIVI CHE LO AVEVANO FATTO NON SONO COMUNQUE STATI AMMESSI A GIOCARE. INUTILI LE SUE SMENTITE: LE IMMAGINI IMPLACABILI DIMOSTRERANNO CHE LUI SI È ALZATO PER VENIRE ALLE MANI, E MI HA SPINTO FACENDOMI TRAVOLGERE DA SEDIE E QUADRI"