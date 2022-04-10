PICASSO DI CUORI! ALL'ASTA IL RITRATTO DI MARIE-THERESE WALTER, L'AMANTE 17ENNE DELL'ARTISTA, VALUTATO NON MENO DI 60 MILIONI (PERCHE' PICASSO LA VEDEVA COME UN CALAMARO?) - SI CONOBBERO NEL 1927, LUI AVEVA 45 ANNI ED ERA SPOSATO CON LA BALLERINA UCRAINA OLGA CHOCHLOVA - LE TROVO' UNA SISTEMAZIONE DAVANTI A CASA SUA, E COMINCIO' A FARLE RITRATTI - POI SI FECE RAGGIUNGERE AL MARE, MA QUANDO LEI RESTO' INCINTA, LA MOGLIE SCOPRI' TUTTO E...

- -

 

-

Condividi questo articolo


Vittorio Sabadin per "il Messaggero"
 

Quadro di Picasso di Marie-Therese Walter Quadro di Picasso di Marie-Therese Walter

Un quadro quasi sconosciuto di Pablo Picasso andrà all'asta da Sotheby's, per non meno di 60 milioni di dollari. È uno dei tanti ritratti della sua giovane amante Marie-Thérèse Walter, conosciuta nel 1927 quando aveva 17 anni e lavorava alle Galeries Lafayette di Parigi. Picasso aveva 45 anni, ed era sposato con la ballerina ucraina O' lga Chochlova.
 
Avevano anche un figlio, Paulo. L'artista fu colpito dalla bellezza della ragazza, che non sapeva nulla di lui. Picasso le trovò una sistemazione al 44 di Rue La Boétie, davanti a casa sua, e cominciò a farle ritratti. Quello all'asta da Sotheby's, dal titolo Femme nue couchée, ritrae Marie-Thérèse come se fosse una creatura marina, un polpo con cinque tentacoli e un lungo collo.
 

Marie-Therese Walter 3 Marie-Therese Walter 3

IL DIVORZIO Nel 1928, Picasso chiese a Marie-Thérèse di raggiungerlo al mare e la alloggiò in un hotel vicino alla residenza dove lui stava con moglie e figlio. La sua amante era davvero una creatura marina: nuotava bene e affascinava il pittore, che non sapeva stare a galla. Nel 1935, Marie rimase incinta e Ol'ga scoprì tutto. Chiese il divorzio, ma poiché la legge francese imponeva che la moglie separata ricevesse metà dei beni del marito, Picasso non glielo concesse mai.
 
L'irrefrenabile artista aveva comunque già altro a cui pensare: si era innamorato di Dora Maar, fotografa surrealista con la quale poteva avere anche un confronto intellettuale. Non necessariamente una buona cosa, nei rapporti di coppia: i ritratti di Marie-Thérèse sono sempre solari e sorridenti, quelli di Dora Maar cupi e lacrimosi. Picasso e Dora si lasciarono nel 1944 e lei poi morì nel 1997 in un ospizio.
 
Marie-Thérèse si suicidò nel 1977, quattro anni dopo la morte di Picasso, impiccandosi in un garage di Juan-les-Pins, in Costa Azzurra.
 

Picasso e Marie-Therese Walter 2 Picasso e Marie-Therese Walter 2

GLI ATTACCHI La lettura delle biografie e la visione delle donne che piangono nei ritratti di Picasso hanno spinto esponenti di movimenti come il #MeToo a chiedere giustizia. Il Museo Picasso di Parigi ha invitato alcune pittrici a dire la loro: un'opera si intitolava Le donne in lacrime sono arrabbiate.
 
«Gli attacchi - ha detto a France 24 la direttrice, Cecile Debray - sono più violenti perché Picasso è la più famosa figura dell'arte moderna, un idolo che va distrutto». Anche il museo di Barcellona organizzerà in maggio un convegno. Ma che si può fare? Non andare più alle mostre? Distruggere i suoi quadri? Mettere un cartello che avvisa che l'autore era «perverso, violento, ingrato e geloso»?
 
Ai collezionisti e agli investitori tutto questo importa poco: assenti gli oligarchi russi, all'asta si faranno avanti gli sceicchi che hanno ancora una parete vuota nel salone dello yacht. 

Marie-Therese Walter 2 Marie-Therese Walter 2 pablo picasso dora maar pablo picasso dora maar PICASSO A ROMA CON OLGA PICASSO A ROMA CON OLGA picasso ritratto di olga in poltrona picasso ritratto di olga in poltrona Marie-Therese Walter Marie-Therese Walter

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute