FLASH! LA ROMA SOFFRE MA VINCE IN RIMONTA. CARLES PEREZ E SMALLING RIBALTANO LA SALERNITANA - NEL PRIMO TEMPO PROTESTE GIALLOROSSE PER DUE RIGORI NEGATI - NEL PRIMO MKHYTARIAN VA A TERRA IN AREA, L’ARBITRO VOLPI VIENE RICHIAMATO DAL VAR MA PREFERISCE NON ANDARE A RIVEDERE LE IMMAGINI – QUALCHE MINUTO DOPO IL VAR RICHIAMA L'ARBITRO, CHE STAVOLTA VA A VEDERE E TORNA SUI SUOI PASSI DOPO IL RIGORE CONCESSO PER IL FALLO AL LIMITE SU FELIX...