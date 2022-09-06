LORENZO ROMAGNA - IL CORPO DI VENERE
QUESTA INTELLIGENZA SARA’ PURE ARTIFICIALE MA LA SUA FANTASIA SOMIGLIA PARECCHIO A QUELLA DELL'UOMO MEDIO! MENTRE LE ASSURDE POLICY DI GOOGLE CENSURANO ANCHE UN PAIO DI TETTE DELLA “FORNARINA” DI RAFFAELLO, SE USI UN PROGRAMMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE OPEN-SOURCE, CHE SI APPOGGIA A GOOGLE, E INSERISCI COME TESTO SUL PROMPT "IL CORPO DI VENERE" NON ESCE LA DEA BEN VESTITA, MA UN FILMATO EROTICISSIMO. È QUANTO HA SPERIMENTATO L'ARTISTA DIGITALE LORENZO ROMAGNA CON IL SOUND DI MARCO SCOTTI… - VIDEO- -
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“ITA” MISSA EST – LA TRATTATIVA CON CERTARES, AIR FRANCE E DELTA È AVVIATA (GRAZIE AL DUO GIAVAZZI-SCARONI) MA COME ANDRÀ A FINIRE? LE DUE COMPAGNIE AEREE NON POSSONO ENTRARE NELL'AZIONARIATO E A METTERCI I SOLDONI SARÀ SOLO IL FONDO AMERICANO. CHE, COME OGNI FONDO FINANZIARIO, HA DEGLI AZIONISTI DA SODDISFARE. CHE SUCCEDERÀ SE E QUANDO ITA SI RIVELERÀ UN INVESTIMENTO NON REDDITIZIO? – CASSESE: “IL GOVERNO PUÒ VENDERE LA COMPAGNIA, ANZI DEVE”
“HO AVUTO UN INCIDENTE DOMENICA MATTINA, MENTRE ANDAVO A CASTEL VOLTURNO: HO RIPORTATO LA FRATTURA DELLA CLAVICOLA” – SPALLETTI RACCONTA LA SUA OPERAZIONE LAMPO ALLA SPALLA A MILANO: “ORA HO UNA PLACCA CON SETTE VITI. DOVRÒ PORTARE IL TUTORE PER UN MESE” MA IL TECNICO TOSCANO POTRÀ ESSERE LO STESSO IN PANCHINA AL MARADONA NEL DEBUTTO IN CHAMPIONS LEAGUE CONTRO IL LIVERPOOL - " UN PAREGGIO CONTRO KLOPP? NON FIRMO". LOZANO RECUPERATO, PER OSIMHEN SI DECIDE ALL'ULTIMO MOMENTO
CAFONALINO – ALLA SAPIENZA DI ROMA LA COMMEMORAZIONE DI CARLO ALBERTO DALLA CHIESA A 40 ANNI DALLA STRAGE IN CUI FU UCCISO INSIEME ALLA MOGLIE E A UN AGENTE DI SCORTA – PADRONE DI CASA UN ABBRONZATISSIMO OLIVIERO DILIBERTO. SUL PALCO IL COMANDANTE GENERALE DEI CARABINIERI TEO LUZI, IL CAPO DELLA POLIZIA LAMBERTO GIANNINI E LA MINISTRA (ORMAI AGLI SGOCCIOLI) LUCIANA LAMORGESE –TRA LA FOLLA IL MITOLOGICO AVVOCATO DEI VIP GIORGIO ASSUMMA…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
UN TEAM DI RICERCATORI HA SVILUPPATO UN'APP PER SMARTPHONE CAPACE DI IDENTIFICARE L'INFEZIONE DA COVID-19 NELLA VOCE DELLE PERSONE - L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PRESENTE NEL PROGRAMMA HA UN'ACCURATEZZA DELL'89% NEL RILEVARE POSITIVI E NEGATIVI, PIÙ ALTA DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI - NEL FRATTEMPO L'AIFA HA DATO IL VIA LIBERA ALL'UTILIZZO DEI VACCINI BIVALENTI PFIZER E MODERNA SOPRA AI DODICI ANNI DI ETÀ: LA DOSE BOOSTER PUÒ ESSERE SOMMINISTRATA DOPO ALMENO…