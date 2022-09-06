QUESTA INTELLIGENZA SARA’ PURE ARTIFICIALE MA LA SUA FANTASIA SOMIGLIA PARECCHIO A QUELLA DELL'UOMO MEDIO! MENTRE LE ASSURDE POLICY DI GOOGLE CENSURANO ANCHE UN PAIO DI TETTE DELLA “FORNARINA” DI RAFFAELLO, SE USI UN PROGRAMMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE OPEN-SOURCE, CHE SI APPOGGIA A GOOGLE, E INSERISCI COME TESTO SUL PROMPT "IL CORPO DI VENERE" NON ESCE LA DEA BEN VESTITA, MA UN FILMATO EROTICISSIMO. È QUANTO HA SPERIMENTATO L'ARTISTA DIGITALE LORENZO ROMAGNA CON IL SOUND DI MARCO SCOTTI… - VIDEO

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LORENZO ROMAGNA - IL CORPO DI VENERE

 

 

 

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“HO AVUTO UN INCIDENTE DOMENICA MATTINA, MENTRE ANDAVO A CASTEL VOLTURNO: HO RIPORTATO LA FRATTURA DELLA CLAVICOLA” – SPALLETTI RACCONTA LA SUA OPERAZIONE LAMPO ALLA SPALLA A MILANO: “ORA HO UNA PLACCA CON SETTE VITI. DOVRÒ PORTARE IL TUTORE PER UN MESE” MA IL TECNICO TOSCANO POTRÀ ESSERE LO STESSO IN PANCHINA AL MARADONA NEL DEBUTTO IN CHAMPIONS LEAGUE CONTRO IL LIVERPOOL - " UN PAREGGIO CONTRO KLOPP? NON FIRMO". LOZANO RECUPERATO, PER OSIMHEN SI DECIDE ALL'ULTIMO MOMENTO

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