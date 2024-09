6 set 2024 10:15

UNA QUESTIONE DI STELE – LA PRIMA PROVA ARCHEOLOGICA CONOSCIUTA DELL'ESISTENZA DEL RE DAVIDE, OVVERO LA STELE DI TEL DAN, SARÀ ESPOSTA NEGLI STATI UNITI, IN OKLAHOMA – SCOPERTO NEL 1993 IN ISRAELE, IL MANUFATTO IN PIETRA RIPORTA INCISIONI IN ANTICO EBRAICO ED È STATO DATATO DAGLI ESPERTI NEL IX SECOLO A.C. – PER SECOLI, PRIMA DI QUESTO RITROVAMENTO, GLI STUDIOSI AVEVANO LIQUIDATO IL RE DAVIDE COME UNA FIGURA MITOLOGICA…