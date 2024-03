L’ANGELO DI KIEFER VOLTEGGIA NEL CORTILE DI PALAZZO STROZZI A FIRENZE - INSTALLATA L’OPERA, IN ATTESA DELLA MOSTRA DELL’ARTISTA, CHE SI APRIRA' IL 22 MARZO – SARANNO ESPOSTE VENTICINQUE TRA TELE, INSTALLAZIONI E SCULTURE DEL MAESTRO TEDESCO - NELLA CADUTA DELL’ANGELO L’OCCHIO DELL’OSSERVATORE È ATTIRATO DALL’INDICE PUNTATO ALL’INSÙ, UN GESTO SIMBOLICO DI CUI È POPOLATA L’INTERA STORIA DELL’ARTE. PIÙ CHE UN’AMMONIZIONE, SEMBRA INDICARE UNA...

L’arcangelo Michele di Anselm Kiefer volteggia a sette metri di altezza, eroico e terribile, stagliato su di un cielo d’oro che ricorda i polittici gotici, come una visione apocalittica che in sé contiene il seme della redenzione. Engelssturz – La caduta dell’Angelo è l’opera monumentale che accoglierà il visitatore di Anselm Kiefer – La caduta degli angeli, dal 22 marzo al 21 luglio a Palazzo Strozzi a Firenze.

Cinque tele collocate una sopra l’altra fino a lambire i finestroni del piano nobile, che compongono un’opera pensata per dialogare col rigore geometrico del palazzo rinascimentale. Si manifesta a chi si affaccia nel cortile impressionandolo, e assommando i significati della grande retrospettiva dedicata ad uno dei massimi artisti viventi, curata dal direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino.

Con la tela idealmente divisa in due tra “alto” e “basso”, tra cielo ed inferi, Engelssturz è un’opera inconfondibilmente kieferiana, una metafora della lotta tra Bene e Male, della dualità tra la materia e lo spirito, che infonde l’intero racconto della mostra per la quale sono state selezionate venticinque tra tele, installazioni e sculture del maestro tedesco, in parte lavori storici in parte nuove produzioni. Un progetto che Galansino insegue dal 2018, da quando Kiefer, che oggi ha 79 anni, venne a fare visita a Palazzo Strozzi, da lui definito «uno dei miei palazzi preferiti al mondo», per dare il via alla preparazione della mostra.

Anni di lavoro svolti nel suo studio di Croissy- sur-Seine, alle porte di Parigi, nei 36 mila metri quadrati dell’ex deposito del grande magazzino La Samaritaine dove, per prepararsi al meglio, è stata realizzata perfino una riproduzione in scala 1:1 degli spazi del palazzo fiorentino. A pochi giorni dall’inaugurazione, il gigantesco inedito nel cortile installato grazie al supporto della Fondazione Hillary Merkus Recordati, ne anticipa la visione e i contenuti.

Ispirato al San Michele Arcangelo di Luca Giordano, l’angelo guerriero di Kiefer brandisce la spada mentre sorvola un magma scuro, un impasto di materiali in cui si distinguono abiti moderni e i volti degli angeli caduti, uno sopra l’altro come fossero macerie. La superficie è a rilievo, tridimensionale, perché Kiefer, che nei primi anni Settanta fu allievo di Joseph Beuys all’Accademia di Düsseldorf, più che un pittore è un manipolatore della materia: qui ha usato olio, acrilico, gomma-lacca, foglia d’oro, tessuto, sedimento di elettrolisi e carboncino su tela. È così che lui si fa alchimista, demiurgo che plasma la materia mentre mantiene viva la memoria della storia, della guerra in mezzo a cui venne al mondo nella Germania del 1945, sotto le bombe.

(...) In Engelssturz l’occhio dell’osservatore è attirato dall’indice dell’angelo puntato all’insù. È l’indigitazione, un gesto simbolico di cui è popolata l’intera storia dell’arte, e di cui il San Giovanni di Leonardo è solo l’esempio più enigmatico. Ma qui l’indice alzato, più che un’ammonizione per il giudizio che ci attende tutti, sembra indicare una vita di scampo. Come a dire: il mondo è un cumulo di macerie, ma una possibilità di salvezza c’è.

