SAI CHE SORPRESA: GLI NFT ERANO UNA FREGATURA - LA BOLLA DELLE OPERE D’ARTE DIGITALI SI È GIÀ SGONFIATA: LA CAUSA SULLA COLLEZIONE DI SCIMMIE TARGATA "BORED APE YATCH CLUB" È SOLO L’ULTIMO TASSELLO – UN GRUPPO DI INVESTITORI HA AVVIATO UNA CLASS ACTION CONTRO SOTHEBY’S, MADONNA E JUSTIN BIEBER, CHE SI ERANO PRESTATI A PUBBLICIZZARE LA COLLEZIONE DIGITALE, CON L’ACCUSA DI AVER FATTO GONFIARE IL PREZZO DI ALCUNI ESEMPLARI. IL RISULTATO? UN PESSIMO INVESTIMENTO COSTATO MIGLIAIA DI DOLLARI E...

Estratto dell’articolo di Chiara Barison per il “Corriere della Sera”

La causa che gira intorno alla celebre collezione di scimmie targata Bored Ape Yatch Club è solo l’ultimo tassello della crisi degli Nft. Un gruppo di investitori ha avviato una class action contro la casa d’aste Sotheby’s che coinvolge anche alcune celebrità come Madonna e Justin Bieber che si erano prestate a pubblicizzare la collezione digitale, con l’accusa di aver fatto in modo di gonfiare il prezzo di alcuni esemplari. Il risultato? Un pessimo investimento costato migliaia di dollari.

Secondo il portale specializzato CryptoSlam, a fine 2022 il mercato degli Nft era crollato del 92%. Un duro colpo dopo lo stupore per la vendita della raccolta di opere d’arte «Everyday» di Beeple per 69 milioni di dollari, o per i 2,9 milioni di dollari in cambio dei quali è stato venduto l’Nft del primo tweet di Jack Dorsey, fondatore della piattaforma ora in mano a Elon Musk.

La crisi è stata ricondotta a quella parallela delle criptovalute e agli scandali collegati come il fallimento di Ftx. Eppure, il 2023 potrebbe non essere l’anno più nero per la storia degli Nft. Sempre secondo Cryptoslam, a gennaio il valore delle vendite ha toccato il miliardo di dollari, registrando quindi un aumento del 40 % rispetto a dicembre. Inoltre, nel primo trimestre del 2023 si sono registrate complessivamente 19,4 milioni di vendite Nft, in aumento dell’8,5% rispetto all’ultimo trimestre del 2022.

