Estratto dell'articolo di Valentina Muzi per www.artribune.com

keith haring

Nato il 4 maggio 1958 a Reading, in Pennsylvania, Keith Haring ha subito rivelato una forte inclinazione per il disegno. Una propensione incoraggiata dal padre e influenzata dai personaggi di fumetti americani e cartoni, soprattutto quelli della Disney. “Ho sempre voluto lavorare per Walt Disney quando stavo crescendo”, raccontava il giovane writer statunitense.

murale di keith haring a siena

“In qualche modo penso sia uno dei tre artisti più importanti del XX secolo insieme a Warhol e Picasso“. Un ascendente che ha forgiato alcune delle opere più note di Haring, come i disegni di Mickey Mouse realizzati nel 1980 traendo ispirazione dalla Pop Art e dai graffiti.

Nel corso della sua carriera, Haring ha provato diverse volte a entrare in collaborazione con la casa di produzione americana, ma senza successo. La svolta arriva nel 1990, quando la Disney invia una proposta di collaborazione all’artista. A rivelarlo è Brad Gooch, autore di Radiant: The Life and Line of Keith Haring, la nuova biografia di Keith Haring, in uscita a marzo.

keith haring

[…] Googh rivela i dettagli della proposta di collaborazione in Radiant: The Life and Line of Keith Haring, sottolineando che l’artista veniva sollecitato per il progetto Mickey Mouse visto attraverso gli occhi di Keith Haring. Purtroppo, la lettera arrivò solo nel 1990, poco prima della morte dell’artista.

Questi era a conoscenza del sollecito da parte della casa di produzione ma, oscillando tra momenti di lucidità e altri di smarrimento, Haring pensò che fosse una bugia nel tentavo di alleviare parte del suo dolore. In ogni caso, l’artista non avrebbe avuto le facoltà per potersi dedicare a un lavoro del genere. […]

WALT DISNEY A PARIGI WALT DISNEY A PARIGI

topolino topolino steamboat willie1

