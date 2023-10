SCIENZA, NUOVA BELLEZZA - QUIRINO CONTI: “A GINEVRA, IN SPECULARE IMPEGNO CON IL FESTIVAL DI SPOLETO, MARIA TERESA VENTURINI FENDI CONDUCE LA FONDAZIONE CARLA FENDI, TRA I PIÙ SONTUOSI SPONSOR DELLO SCIENCE GATEWAY, NUOVO POLO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA DEL CERN - LÀ DOVE, ALL’ORIGINE, CON LAGERFELD SI INTERPRETAVA UN FUTURO ESTETICO, QUI, CON IL CERN, ORA SCATURISCE LA NUOVA FRONTIERA, IL NUOVO ARGOMENTO DISCRIMINANTE, LA NUOVA BELLEZZA: LA SCIENZA”

Quirino Conti per Dagospia

Quirino Conti

In una florida stagione di chimere, molto diverse dagli attuali sogni in massima auge, a Stravinskij in visita in Vaticano, il Pontefice Paolo VI chiese cosa la Chiesa avrebbe potuto fare per Arte e Bellezza. Il grande russo, senza alcun imbarazzo, pare avesse risposto: “Restituiteci, Santità, gli evirati cantori".

La loro anomalia. Il supremo ballettomane, benché intimo di una serie di geni di inizio Novecento, non avrebbe mai immaginato che nell’anno ventitreesimo del corrente sanguinoso millennio, per il variegato talento di una sola famiglia, la Città Eterna avrebbe rivissuto una stagione di protettori e patrocinanti come neppure nel Giardino Mediceo a Firenze!

f. gianotti, m.t.v.fendi, j. elkann, r. piano con gli altri donatori

Con l’onnipotente Genitrice della Stirpe Fendi che, quanto a variegata creatività, ne avrebbe sparsa tanta da ingorgarne ogni possibile argomento.

Tanto che, se l’Enciclopedismo avesse ancora un senso, con le ambizioni di tale stirpe avrebbe potuto esaurire ogni voce immaginabile.

Così che, consumato qualunque argomento pseudo-artistico, ormai esplorata qualunque velleità architettonico-decorativa, ecco che da questo prolifico nome (cinque riconosciutissime sorelle e un esercito di portatori sani di tale DNA), ecco che da questo nome scaturisce la nuova frontiera, il nuovo argomento discriminante, le nuove passioni dirimenti: la Scienza.

m.t.v.fendi al science gateway

E con essa, un nuovo potente acronimo: STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica); potente e sbalorditivo quasi quanto, appunto, la voce di un evirato cantore. Di certo più sconcertante di incredibili e usurati teatrini d’avanguardia, come pure di patetiche invenzioni velleitario-artistoidi, perché qui ora si fa sul serio: a Ginevra, in speculare impegno con il Festival di Spoleto, Maria Teresa Venturini Fendi - nipote dell’illuminata e instancabile Adelina - conduce la Fondazione Carla Fendi, tra i più sontuosi sponsor dello Science Gateway, nuovo polo di divulgazione scientifica del CERN.

Ora, evitando di perdersi nell’elenco di tutte le finalità e le mirabilia di questo nuovo spazio progettato da Renzo Piano, per il ragionevole timore di infilarsi in un tunnel di competenze severe e ardite, basti dire che lo Science Gateway è un polo di divulgazione scientifica a disposizione di quanti, gratuitamente, vorranno infervorarsi per esperimenti ed esplorazioni delle principali tecnologie sviluppate in quel Centro:

science gateway dettaglio.1

“La comprensione, cioè, di cose che ci appaiono estremamente complicate, divenendo parte attiva del processo di sperimentazione”, come precisa Maria Teresa Venturini Fendi, presidente della Fondazione Carla Fendi ed eretica e visionaria traghettatrice di un nome celeberrimo: dal culto della spettacolarizzazione di quel che capita alla determinata volontà di conoscere.

All’interno del padiglione si ricreeranno dunque esperimenti molto coinvolgenti. E non è improbabile che una simile scelta, creando piccole o grandi difficoltà, di sicuro eviterà l’avvizzimento della mente per favolette postmoderne e fervorini estetizzanti vecchi come il cucco.

fabiola gianotti e maria teresa venturini fendi cern science gateway.~2

Così che, se persino un eventuale teologo potrà ritrovare in un simile percorso l’intensità di una ricerca alla Teilhard de Chardin, di sicuro la storia dell’architettura si avvantaggerà di un passo particolarmente eccitante nel silenzio delle particelle all’interno dell’aria BACK TO THE BIG BANG .

Dunque, nessuna differenza tra le magnificenze di un museo come il Borghese - anche se talora ridotto ultimamente a salottino di Nonna Papera - e questa bella architettura, con i suoi contenuti, alla ricerca del Mistero e della sua Conoscenza?

Peccato però che, all’ombra di tanto DNA, se ne siano fatte nel tempo di tutti i colori: prosecutori di una fondatrice che conosceva il segreto del Successo e del Contemporaneo. E che ora sarebbe stata sicuramente tra i fautori di questa nuova Bellezza.

science gateway dettaglio interno

science gateway. dettaglio interno

Là dove infatti, all’origine, sperimentando con l’indimenticabile Lagerfeld si interpretava un futuro estetico, qui, con il CERN, si tenta ora di riconoscerla, questa nuova Bellezza, e la paternità di tanta Perfezione.

Quirino Conti - ph G Vigo

science gateway scienca gateway dettaglio fabiola gianotti cern (002) dettaglio dell'interno back to the big bang