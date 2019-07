PAZZALI IDEA – SECONDO “BUSINESS INSIDER” IL GOVERNATORE DELLA REGIONE LOMBARDIA ATTILIO FONTANA VUOLE PIAZZARE AL VERTICE DELLA FONDAZIONE FIERA ENRICO PAZZALI, CHE ERA STATO MANDATO VIA NEL 2015 (CON BUONUSCITA DA 1,4 MILIONI) A CAUSA DELLA GESTIONE DEFICITARIA DELLA CONTROLLATA – LA PRATICA È SULLA SCRIVANIA DI SALA, CHE PER NON ROVINARE I RAPPORTI CON FONTANA POTREBBE DARE IL VIA LIBERA…