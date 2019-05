MESSI IN GINOCCHIO - INCREDIBILE RIMONTA DEL LIVERPOOL CHE RIFILA 4 PERE AL BARCELLONA E VOLA IN FINALE PER LA NONA VOLTA NELLA SUA STORIA - DOPPIETTE DI ORIGI E WIJNALDUM PER I REDS (SENZA SALAH MA CON UN SUPER ALISSON) - DOPO QUELLA DELL'OLIMPICO CONTRO LA ROMA L'ANNO SCORSO, I BLAUGRANA SUBISCONO UN'ALTRA CLAMOROSA "REMUNTADA" - DELIRIO A ANFIELD: FINALE DA BRIVIDI CON L'INTERO STADIO CHE INTONA "YOU'LL NEVER WALK ALONE" - VIDEO