POSTA! - SUL MES DI MAIO HA DETTO: "FINCHÉ NON AVREMO UN QUADRO CHIARO DELLA SITUAZIONE NON SI FIRMA E NON SI APPROVA NIENTE". ALLORA SIAMO A POSTO. AVEVA DIFFICOLTÀ A CAPIRE LA MAIL IN CUI PAOLA TAVERNA LO INFORMAVA CHE L'ASSESSORE GRILLINO ALL'AMBIENTE DI ROMA - PAOLA MURARO - ERA INDAGATA, PRIMA CHE ARRIVI AD AVERE UN QUADRO CHIARO SUL MES, DOVRÀ PASSARE QUALCHE DECENNIO…