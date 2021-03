9 mar 2021 16:16

SIMONA IN CAMPO – UNA STUPENDA MOSTRA DI SCULTURE NELLA SUA GALLERIA ROMANA ‘LA NUOVA PESA’: COSÌ SIMONA MARCHINI REAGISCE ALLA PANDEMIA: “IO SOFFRO PER L’INFELICITÀ CHE VEDO IN GIRO - ORA LA TV MI FA RIBOLLIRE IL SANGUE, È UNA PASSERELLA DI OPPORTUNISMI INSOPPORTABILE. MA CONTINUO AD AMARE LA RADIO. UNA STORIA DURATA 25 ANNI CON ‘’BLACK OUT’’ INSIEME A ENRICO VAIME, INTERROTTI PER PURA CATTIVERIA CON UN INTERVENTO DALL'ALTO’’