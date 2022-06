DAGOREPORT! - LA DISFATTA DI SALVINI E LO SFARINAMENTO DI CONTE NON HANNO PER NULLA RALLEGRATO MARIO DRAGHI. SE NON INTERVIENE NEI PROSSIMI GIORNI UNA RESA DEI CONTI NELLA LEGA, EVENTO QUASI DEL TUTTO IMPROBABILE, NON ESSENDO IL PIO FEDRIGA UN POLITICO ACCHIAPPAVOTI, LA SBERLA RICEVUTA DAL “CAPITONE” RIMBALZERÀ ALL’INTERNO DEL GOVERNAO - POI C’È IL PROBLEMA CONTE: LA SUA INSIGNIFICANZA POLITICA È DIVENTATA LAMPANTE ANCHE AI GRILLINI - MALGRADO LA VOGLIA MATTA DI SALVINI E CONTE DI USCIRE DAL GOVERNO, DRAGHI PASSERÀ UN’ESTATE TRANQUILLA. È CON L’AUTUNNO INIZIERANNO I DOLORI…