Giampiero Mughini per Dagospia

giampiero mughini foto di bacco

Caro Dago, ieri è stata una giornata triste per me. No, non soltanto per la sconfitta casalinga della Juve contro un’Atalanta acre in ogni parte del campo. E bensì perché è la prima volta, dacché batto all’asta le tavole originali di Guido Crepax, che non sono riuscito ad acciuffare una sua sontuosa tavola che faceva da copertina di una lontana rivista degli anni Settanta. Quotata dalla Finarte tra gli 8mila e i 12mila euro, è stata aggiudicata per 18mila euro più diritti.

pronto valentina di crepax all'asta finarte

Credo che sia un piccolo record per Crepax, un autore che mi è talmente caro e che di certo non ha rivali quanto all’erotica disegnata nel Novecento. Eppure un autore che (almeno sino a ieri) stava leggermente indietro quanto alle quotazioni delle sue tavole originali rispetto a un Hugo Pratt, che ha dalla sua il mercato francese (dov’è ambitissimo) e dove invece e non so perché Crepax è poco desiato. Misteri del mercato.

guido crepax

E comunque a un’asta di alcuni anni fa dov’era in vendita la inimitabile collezione di erotica dell’industriale svizzero Gérard Normann, l’unico libro italiano in asta era una prima edizione di un bellissimo libro di Crepax.

Appena l’asta di eri s’è conclusa, ho subito telefonato a Caterina Crepax a dirgli a quanto fosse stata alta la quotazione di un’opera di suo padre. Le opere di Crepax le colleziono da trent’anni e dopo che mi avevano letteralmente scombussolato ai tempi in cui le trovavo su “Linus”.

La sua prima tavola originale la pagai 700mila lire dall’indimenticabile librario bolognese Giuseppe Zanasi. Naturalmente ero stato nella casa milanese dove Crepax aveva covato i suoi capolavori e dove mi aveva accolto sua moglie Luisa Mandelli (morta di Covid nel novembre del 2020). Mi aveva mostrato lo studio del marito, che era rimasto intatto dopo la sua morte e nel quale lui passava le sue giornate.

GUIDO CREPAX - PRONTO...VALENTINA? - 1979

Era talmente immerso nelle sue storie e nei suoi fantasmi da perdere il senso del tempo e dell’ubicazione. A un certo punto del pomeriggio vedeva finalmente la moglie e le diceva: “Non ti ho più visto oggi. Dove sei stata?”. Lei era stata ovviamente tutto il giorno nella stanza attigua allo studio, solo che il rumore delle imprese erotiche e non della sua Valentina gli impedivano di sentire e notare alcunché di altro al mondo.

