7 dic 2024 16:00

VI PIACEREBBE METTERVI IN TASCA MILLE EURO IN TRE GIORNI SOLO PER VIAGGIARE? – QUESTO ANNUNCIO DI LAVORO FA AL CASO VOSTRO – SI TRATTA DI FARE IL “TESTER DI VIAGGIO”: CONSISTE NELL’ESSERE SPEDITI IN UNA CAPITALE EUROPEA, GODERSI L’ESPERIENZA GRATIS IN ALBERGHI A 4/5 STELLE E AVERE L’UNICO OBBLIGO DI CONDIVIDERE UN FEEDBACK SULL’ESPERIENZA – SE SI VIENE SELEZIONATI, LA DESTINAZIONE È UNA SORPRESA E VIENE SVELATA SOLO 48-72 ORE PRIMA DELLA PARTENZA E…