Dagotraduzione dal The Guardian

Se vuoi conoscere le meraviglie di un pavimento pelvico sano, devi seguire Coco Berlin che si autodefinisce «la più famosa danzatrice del ventre tedesca». Berlin ha iniziato a ballare nel 2002, ma quando è andata in Egitto a studiare si è resa conto che lì vivevano molto meglio: merito del profondo contatto delle persone con il loro pavimento pelvico.

«Quando mi sono connessa al mio pavimento pelvico per la prima volta nella mia vita, ho avuto questa sensazione di incarnazione», dice Berlin. Avevo la sensazione di possedere il mio corpo». Anche il sesso era migliorato e si sentiva più forte e meno stressata.

Berlin sta per pubblicare la traduzione inglese del suo libro «Pussy Yoga». «Di norma si entra in contatto con il proprio pavimento pelvico quando si resta incinta, quando si è incontinenti oppure quando si hanno altri tipi di problema. È stato finora un argomento marginale».

Negli ultimi anni però le cose sono cambiate. L'idea di yoga per la vagina si è fatta strada: sempre più riviste invitano le donne ad esercitare il pavimento pelvico, e stanno nascendo dispositivi capaci di allenare la vagina dall'interno. Uno dei più conosciuti è l'Elvie Trainer: lanciato nel 2015, è in grado anche di monitorare i risultati di ogni allenamento. Secondo il Financial Times, Elvie è al 41esimo posto delle aziende in più rapida crescita in Europa.

Gli esercizi per il pavimento pelvico (noti come Kegels negli Stati Uniti, dal nome del ginecologo che li ha ideati) si basano sulla contrazione e sul rilassamento dei muscoli coinvolti nella minzione. Non è consigliato farli regolarmente perché potrebbero portare a un'infezione urinaria. Negli uomini e nelle donne, gli esercizi vengono utilizzati per trattare i sintomi dell'incontinenza. Negli uomini, gli esercizi possono anche aiutare a mantenere un'erezione forte. Per le donne, possono alleviare forme di dolore durante il rapporto sessuale, o attenuare i problemi causati dal parto come il prolasso vaginale.

Berlin spiega di aver chiamato il suo libro «Pussy Yoga» perché rafforzare il suo pavimento pelvico «è stato per me un viaggio spirituale». «Stiamo seduti tutto il giorno, fissiamo gli schermi e ci sentiamo scollegati dal nostro corpo», dice. Berlin non fa solo esercizi vaginali - «Non mi stringo solo un po' qua e là» - ma è così dedita al suo pavimento pelvico che durante il giorno svolge altre attività, come la danza e i movimenti ispirati al Pilates, e quando va al bagno si accovaccia sul gabinetto per non esercitare pressione sui suoi muscoli e organi interni.

