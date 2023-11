ARIDENGUE! – UNA DONNA È MORTA ALL’OSPEDALE FIORENTINO DI CAREGGI PER LA FEBBRE DENGUE. SI TRATTA DI UNA 50ENNE, CHE GIÀ SOFFRIVA DI ALTRE PATOLOGIE GRAVI, TORNATA DA UN VIAGGIO IN THAILANDIA - DOPO I PRIMI SINTOMI, IL SUO QUADRO CLINICO È PEGGIORATO VELOCEMENTE – IN ITALIA SONO SALITI A 76 I CASI ACCERTATI DELLA MALATTIA TRASMESSA DALLE ZANZARE – LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Una donna di Fucecchio (Firenze) è morta per febbre Dengue. La vittima aveva 50 anni ed era di ritorno da un viaggio in Thailandia. Il decesso è stato comunicato dall’Asl Toscana centro. Dopo i primi sintomi il quadro clinico è notevolmente peggiorato e la donna, che già soffriva di altre patologie gravi, è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale fiorentino di Careggi, dove poi è deceduta.

La donna di 50 anni morta a causa della febbre Dengue, trasmessa dalle zanzare, prima del ricovero e del peggioramento del quadro clinico era andata anche a lavoro, in una conceria di San Miniato (Pisa).

Per questo motivo, in accordo con i sindaci dei Comuni di Fucecchio e San Miniato è stata disposta un’ordinanza urgente per motivi di sanità pubblica per predisporre una disinfestazione straordinaria nelle aree interessate nel raggio approssimativo di 100 metri dalla residenza e dal luogo di lavoro della donna. […]

Sono saliti a 76 i casi di febbre di Dengue autoctoni ovvero trasmessi localmente in Italia, in aumento rispetto ai 72 notificati la scorsa settimana. Questi casi sono riferiti a quattro episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi (37 casi confermati), in provincia di Latina (2 casi) e in provincia di Roma (36 casi con esposizioni in diverse parti della città metropolitana di Roma e 1 caso ad Anzio, per cui sono in corso indagini per verificare eventuali collegamenti epidemiologici). Tutti i casi, di cui è noto l’esito, sono guariti o in via di miglioramento. […]

