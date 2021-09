4 set 2021 16:30

È ARRIVATA LA SUPERPILLOLA CONTRO L'IPERTENSIONE - IN AUSTRALIA HANNO INVENTATO UNA “POLIPILLOLA” CON QUATTRO FARMACI CHE AIUTANO A MANTENERE LA PRESSIONE SOTTO CONTROLLO - L'IPERTENSIONE È IL PIÙ IMPORTANTE FATTORE DI RISCHIO PER INFARTO E ICTUS, LE PRINCIPALI CAUSE DI MORTE NEI PAESI OCCIDENTALI E IN ITALIA - CIRCA IL 30% DELLE DONNE E IL 40% DEGLI UOMINI SOFFRE DI PRESSIONE ALTA E SEI SU DIECI NON SANNO NEMMENO DI...