BOLLETTINIAMOCI - 26.062 NUOVI CASI DI CORONAVIRUS E 317 MORTI - GLI ATTUALI POSITIVI IN ITALIA (I SOGGETTI CHE HANNO IL VIRUS) SONO 520.061 (+10.744 RISPETTO A IERI) - I TAMPONI TOTALI (MOLECOLARI E ANTIGENICI) SONO STATI 372.944 E IL TASSO DI POSITIVITÀ È PARI AL 6,98% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 6 MILIONI E 300 MILA

Chiara Severgnini per www.corriere.it

TAMPONE SALIVARE

Sono 26.062* i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +26.824, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.201.838 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 317 morti (ieri sono stati +380), per un totale di xx vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.579.896: 14.970 complessivamente quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +14.443). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 520.061 (+ 10.744 rispetto a ieri).

*La Regione Abruzzo comunica che dai dati già comunicati è stato eliminato 1 caso in quanto non caso di Covid-19. La Regione Emilia Romagna comunica che dai dati già comunicati sono stati eliminati 26 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Provincia Autonoma di Bolzano comunica che dai dati già comunicati sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

TAMPONE SALIVARE

I TAMPONI

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 372.944, 3.308 in più di ieri quando erano stati 369.636. Il tasso di positività è pari al 6,98%: ieri era 7,2%.Qui la mappa del contagio in Italia.

LE VITTIME

Le vittime: sono 317 contro le 380 di ieri.

LA PRESSIONE SUL SISTEMA SANITARIO

Aumentano le degenze nei reparti Covid, ordinari e intensivi. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +497, per un totale di 24.153 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +68 (ieri +55), portando il totale dei malati ricoverati in questi reparti a 2.982 con 270 nuovi ingressi (la variazione dei posti letto occupati indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore).

I VACCINATI IN TEMPO REALE

terapie intensive

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 6 milioni e 300 mila. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 1,9 milioni. Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 662.704: +5.809 casi (ieri + 5.909) con 59.378 tamponi

Veneto 352.727 : +2.682 casi (ieri +1.932) con 51.799 tamponi

Campania 301.173: + 2.940 casi (ieri +2.644) con 27.263 tamponi

Emilia-Romagna 296.324: +2.950 casi (ieri +3.477) con 39.228 tamponi

Piemonte 271.949: +2.159 casi (ieri +2.929) con 31.671 tamponi

Lazio 253.984: +1.998 casi (ieri +1.757) con 42.167 tamponi

Toscana 171.677: +1.326 casi (ieri +1.304 ) con 23.544 tamponi

Puglia 164.016: +1.700 casi (ieri +1.774)con 10.322 tamponi

Sicilia 160.194: +650 casi (ieri +679) con 26.506 tamponi

Friuli Venezia Giulia 85.543: +953 casi (ieri +971 ) con 10.288 tamponi

Liguria 82.323:+ 307 casi (ieri +406) con 6.764 tamponi

Marche 77.559: +1.000 casi (ieri +874) con 6.648 tamponi

Abruzzo 59.765: +320 casi (ieri +515) con 6.979 tamponi

P.A. Bolzano 56.241: +183 (ieri +147) con 12.274 tamponi

Umbria 47.707: + 196 casi (ieri +219) con 6.178 tamponi

Sardegna 42.361: + 103 casi (ieri +106) con 2.491 tamponi

Calabria 40.885: +275 casi (ieri +305) con 2.700 tamponi

P. A. Trento 37.517: +239 casi (ieri +281) con 3.694 tamponi

Basilicata 17.343: + 137 casi (ieri +141) con 1.498 tamponi

Molise 11.575: +104casi (ieri +73) con 859 tamponi

Valle d’Aosta 8.271: + 31 casi (ieri +28) con 693 tamponi