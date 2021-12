BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 12.712 NUOVI CASI E 98 MORTI, CON 313.536 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 4% - IL FISICO GIORGIO SESTILI: “NELL’ARCO DI UN MESE E MEZZO L’ANDAMENTO È PASSATO DA ESPONENZIALE A LINEARE, CON UN INCREMENTO SETTIMANALE DEI CASI CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI È PASSATO DAL +25% AL +15%” – I CASI REGIONE PER REGIONE…

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 13 dicembre 2021

Sono 12.712 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 19.215). Sale così ad almeno 5.238.221 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 98 (ieri sono stati 66), per un totale di 134.929 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.812.535 e 6.726 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 8.151). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 290.757, pari a +5.880 rispetto a ieri (+10.995 il giorno prima).

code tamponi farmacia 6

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 313.536, ovvero 188.279 in meno rispetto a ieri quando erano stati 501.815. Mentre il tasso di positività è 4% (l’approssimazione di 4,05%); ieri era 3,8%.

curva contagi 13 dicembre 2021

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede ogni lunedì, per effetto di un minor numero di tamponi (sono quelli processati durante la domenica): la curva tocca il «punto minimo» della sua altalena settimanale. Ma la tendenza resta in salita e lo si vede dal confronto con lo scorso lunedì (6 dicembre) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +9.503 casi con un tasso del 3,1%: oggi, infatti, ci sono più nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale più alta (4% contro 3,1%).

ospedali covid 10

Secondo il fisico Giorgio Sestili, la curva (in crescita) sta rallentando la sua corsa. «Nell’arco di un mese e mezzo l’andamento è passato da esponenziale a lineare, con un incremento settimanale dei casi che negli ultimi 14 giorni è passato dal +25% al +15%», spiega Sestili.

Il sistema sanitario

ospedali covid 9

Prosegue l’aumento delle degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +254 (ieri +158), per un totale di 6.951 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +27 (ieri +11) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 856, con 60 ingressi in rianimazione (ieri 54).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 966.856: +1.339 casi (ieri +3.278)

Veneto 554.117: +2.096 casi (ieri +3.271)

Campania 506.285: +992 casi (ieri +1.531)

Emilia-Romagna 476.413: +1.828 casi (ieri +1.973)

Lazio 444.354: +1.470 casi (ieri +1.965)

Piemonte 414.941: +1.227 casi (ieri +1.206)

Sicilia 334.608: +782 casi (ieri +1.028)

Toscana 310.545: +703 casi (ieri +831)

Puglia 283.724: +228 casi (ieri +436)

Friuli Venezia Giulia 139.414: +406 casi (ieri +703)

Marche 129.404: +227 casi (ieri +595)

Liguria 129.091: +487 casi (ieri +512)

Calabria 97.308: +189 casi (ieri +453)

P. A. Bolzano 93.975: +222 casi (ieri +398)

Abruzzo 90.955: +89 casi (ieri +333)

Sardegna 80.898: +200 casi (ieri +144)

Umbria 69.323: +126 casi (ieri +157)

P. A. Trento 54.534: +82 casi (ieri +215)

Basilicata 32.256: +15 casi (ieri +87)

Molise 15.379: 0 casi (ieri +16)

Valle d’Aosta 13.841: +4 casi (ieri +83)