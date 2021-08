BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 7.548 NUOVI CASI E 59 DECESSI, CON 244.420 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE AL 3,1% (IERI ERA 2,3%) - OLTRE 75,8 MILIONI DI DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE, CON PIÙ DI 36,6 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (67,9% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - LIEVE RIDUZIONE DEI RICOVERI: I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SONO 13 IN MENO, PORTANDO IL TOTALE DEI MALATI PIÙ GRAVI A 499, CON 34 INGRESSI IN RIANIMAZIONE…

Da www.corriere.it

bollettino 25 agosto 2021

Sono 7.548 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.076). Sale così ad almeno 4.502.396 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 59* (ieri sono stati 60), per un totale di 128.914 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.237.758 ovvero +7.081 rispetto a ieri (il giorno prima +6.248). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 135.724, pari a 399 in più (-230 il giorno prima).

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 244.420, -21.826 rispetto a ieri quando erano stati 266.246. Mancano sempre i test del Lazio**. Mentre il tasso di positività è 3,1% (l’approssimazione di 3,08%); ieri era 2,3%.

Il sistema sanitario

Lieve riduzione dei ricoveri. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -13 (ieri +108), per un totale di 4.023 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -5 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +19), portando il totale dei malati più gravi a 499, con 34 ingressi in rianimazione (ieri 46).

vaccinazione sicilia

Le vittime

Le vittime sono 59 contro le 60 di ieri.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 75,8 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 36,6 milioni (67,9% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 866.485: +605 casi (ieri + 518 casi)

Veneto 451.111: +847 casi (ieri + 470 casi)

Campania 442.853: +569 casi (ieri + 531 casi )

Emilia-Romagna 408.320: +412 casi (ieri + 472casi )

Lazio 372.124: +442 casi (ieri +425 casi )

Piemonte 371.162: +262 casi (ieri + 240 casi)

Sicilia 268.573: +1.409 casi (ieri + 1.491 casi)

Toscana 267.976: +654 casi (ieri + 537 casi)

Puglia 262.141: +327 casi (ieri + 173 casi)

Friuli-Venezia Giulia 110.231: +222 casi (ieri +99 casi)

Marche 109.494: +259 casi (ieri + 120 casi )

Liguria 108.999: +212 casi (ieri + 188 casi)

Abruzzo 78.544: +120 casi (ieri +92 casi)

Calabria 76.132: +349 casi (ieri + 234 casi)

P. A. Bolzano 74.767: +81 casi (ieri +83 casi )

Sardegna 70.340: +487 casi (ieri +179 casi)

Umbria 61.110: +129 casi(ieri + 105 casi)

P. A. Trento 47.278: +46 casi (ieri +44 casi)

Basilicata 28.599: +84 casi (ieri +71)

Molise 14.160: +21 casi (ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 11.997: +11 casi(ieri +4 casi)