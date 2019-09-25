tumore al seno 3 tumore al seno 4 soffritto 2
CI MANCAVA SOLO IL SOFFRITTO CONTRO IL TUMORE AL SENO - UNO STUDIO CONDOTTO DA UNA EPIDEMIOLOGA DELLA "UNIVERSITY OF BUFFALO" HA RIVELATO CHE CUCINARE INSIEME AGLIO E CIPOLLA NEL SOFFRITTO POTREBBE DIMINUIRE DEL 67% IL RISCHIO DI CONTRARRE UNA NEOPLASIA – SECONDO LA RICERCA I BENEFICI DERIVANO DALLE MOLECOLE CHE VENGONO…-
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CAPPATO NON CONDANNATO: LA CONSULTA DÀ RAGIONE AL RADICALE SUL SUICIDIO ASSISTITO DI DJ FABO: ''IN CASI COME QUESTO È LECITO AIUTARE CHI VUOLE MORIRE''. MA BISOGNA ''EVITARE ABUSI SU PERSONE VULNERABILI''. IL CHE OBBLIGA IL PARLAMENTO A LEGIFERARE: FINCHÉ NON CI SARÀ UNA NORMA CHIARA, I GIUDICI POTRANNO DECIDERE CASO PER CASO
DON'T GO HUAWEI: CONTE A NEW YORK PARLA DEL COLOSSO CINESE MA I DUBBI AMERICANI RESTANO: SARANNO O NO COINVOLTI NEL 5G ITALIANO? LA QUESTIONE, CHE NELLA PENISOLA VIENE RITENUTA "SUPERATA" DAL NUOVO DECRETO CYBER, RESTA INVECE UN PUNTO INTERROGATIVO OLTREOCEANO, DOVE LA GUERRA CONTRO HUAWEI È DIVENTATO IL SIMBOLO DELLA GUERRA USA-CINA E VEDE DEMOCRATICI E REPUBBLICANI COMPATTI
NON E' L’ARENA A INFIAMMARE MASSIMO GILETTI, MA IL BORDO PISCINA – IL CONDUTTORE È STATO PIZZICATO DA “CHI” AL FORO ITALICO DI ROMA INSIEME ALLA NUOTATRICE OLANDESE RANOMI KROMOWIDJOJO – IN COMPAGNIA DELLA 29ENNE GILETTI RIDE, SCATTA FOTO, STAPPA BOTTIGLIE E SCAMBIA BACI INNOCENTI, MA…
DAGOESCLUSIVO! – ECCO LE IMMAGINI CHE TUTTA MILANO VORREBBE VEDERE! SONO I RENDER DEL TERZO DEI 4 PROGETTI DEL NUOVO STADIO MEAZZA, ESCLUSO DA MILAN E INTER NONOSTANTE LE FIRME ILLUSTRI DI STEFANO BOERI (È COPERTO DI ALBERI COME IL BOSCO VERTICALE), FABIO NOVEMBRE E MARCO BALICH - I MALIGNI SOSTENGONO CHE LE DUE SOCIETÀ L’ABBIANO SCARTATO PERCHÉ SCOMPAGINA I LORO PIANI IMMOBILIARI, EPPURE SAREBBE UNA SOLUZIONE CHE FAREBBE CONTENTI TUTTI. COMPRESO IL COMUNE, CHE HA L’ULTIMA PAROLA, E BEPPE SALA…
LA FERRARI FA 90 - DONNE E MOTORI, BOLLICINE E MEMORABILIA: A ROMA PER CELEBRARE I 90 ANNI DEL CAVALLINO SFILANO SUL RED CARPET ANNA FALCHI, VITTORIO CECCHI GORI, LA CUCINOTTA, ANTONELLA ELIA, LA LOLLO E RITA DALLA CHIESA - SVETTA SU TUTTE ANNALISA CHIRICO, FORSE LA PIÙ AZZECCATA LÌ DENTRO, VISTA LA SUA AMICIZIA CON L'EX PRESIDENTE FERRARI LUCA-LUCA DI MONTEZEMOLO…
PATATA NOVELLA - PER LE DONNE ITALIANE IL RITOCCO VAGINALE NON È PIÙ UN TABÙ, ANZI, SONO SEMPRE DI PIÙ QUELLE CHE SI RIFANNO LE PARTI INTIME CHE HANNO PERSO TONICITÀ, SPECIE DOPO IL PARTO - LA TECNICA CHIRURGICA PIÙ PRATICATA È LA NINFOMEIOSI: CONSISTE IN UNA RIDUZIONE DELLE PICCOLE LABBRA ATTRAVERSO…