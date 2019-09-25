CI MANCAVA SOLO IL SOFFRITTO CONTRO IL TUMORE AL SENO - UNO STUDIO CONDOTTO DA UNA EPIDEMIOLOGA DELLA "UNIVERSITY OF BUFFALO" HA RIVELATO CHE CUCINARE INSIEME AGLIO E CIPOLLA NEL SOFFRITTO POTREBBE DIMINUIRE DEL 67% IL RISCHIO DI CONTRARRE UNA NEOPLASIA – SECONDO LA RICERCA I BENEFICI DERIVANO DALLE MOLECOLE CHE VENGONO…

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Da "www.liberoquotidiano.it"

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Uno studio condotto da Gauri Desai, epidemiologa della University of Buffalo, ha rivelato che cucinare insieme aglio e cipolla nel soffritto potrebbe diminuire addirittura del 67% il rischio di contrarre una neoplasia.
 
Questi due ortaggi, facenti capo alla famiglia delle Liliacee, sarebbero principalmente efficaci nel caso del cancro al seno. La ricerca è stata condotta su una popolazione di quasi 800 donne, di cui 483 sane e 317 con un tumore.

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"Il consumo del soffritto, quando esaminato da solo, risultava inversamente associato al rischio di cancro; per le donne che ne facevano uso più di una volta al giorno, il rischio di cancro al seno era ridotto drasticamente rispetto alle donne che non lo usavano", scrivono gli autori dello studio.

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I benefici si pensa derivino dalle molecole che vengono sprigionate durante la sua preparazione, primi fra tutti i composti organici solforatì, come ad esempio l'allicina.

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