5 mar 2020 12:37

UN COLPO AL CUORE PER LE SIGARETTE - UNO DEGLI STUDI PIÙ CITATI CONTRO LE SIGARETTE ELETTRONICHE, CHE AFFERMAVA CHE LO "SVAPO" RADDOPPIA IL RISCHIO DI INFARTO, È STATO RITIRATO DAL “JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION” – LO STUDIO, CHE HA ATTIRATO DIVERSE CRITICHE CULMINATE IN UNA LETTERA DI 16 RICERCATORI ALLA RIVISTA CHE NE CHIEDEVANO IL RITIRO, È STATO RITENUTO INAFFIDABILE PER…