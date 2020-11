COME DAGO-RIVELATO, IL NUOVO COMMISSARIO ALLA SANITÀ DELLA REGIONE CALABRIA SARÀ EUGENIO GAUDIO, RETTORE USCENTE DELLA SAPIENZA DI ROMA - GINO STRADA HA CONFERMATO LA DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELLA SQUADRA E PROBABILMENTE AVRÀ UNA DELEGA SPECIALE – ZUCCATELLI SI È DIMESSO: “TORNO A FARE LE COSE CHE MI PIACCIONO E FACCIO IL PENSIONATO

GAUDIO NUOVO COMMISSARIO DELLA SANITÀ CALABRA

(LaPresse) - Al professor Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di origine cosentine, è stato affidato l'incarico di nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. Gino Strada ha confermato la disponibilità a far parte della squadra, anche con una delega speciale, che in Calabria sta fronteggiando le criticità dell'attuale emergenza sanitaria.

"Due nomi autorevoli che possono aiutare la sanità calabrese a ripartire", continuano le stesse fonti.

Calabria, Zuccatelli: Torno a fare il pensionato

zuccatelli

(LaPresse) - "In questo momento sono un pensionato quindi ora torno a leggere le cose che mi piacciono e faccio il pensionato". Lo dice a Rainews24 Giuseppe Zuccatelli, commissario straordinario per la sanità in Calabria che oggi ha rassegnato le sue dimissioni dopo una 'gaffe' sull'uso delle mascherine.

