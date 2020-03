SULL'OPS DI INTESA SU UBI È CALATO IL SILENZIO: NON SOLO PER IL VIRUS, MA PERCHÉ CARLO MESSINA VUOLE ASPETTARE L'ULTIMO MOMENTO UTILE (HA DUE MESI DI TEMPO PER CHIUDERE LA PARTITA) PRIMA DI PARLARE DI EVENTUALI RIALZI SUL CONCAMBIO, E SOLO DOPO ESSERSI CONSULTATO CON CANZONIERI, IL GIOVANE KINGMAKER DI MEDIOBANCA - IL PATTO CON DENTRO BAZOLI NON SI È ESPRESSO CAUSA VIRUS (MA DIRÀ DI NO)