Estratto dell'articolo di Sabrina Del Fico per www.greenme.it

Perché sono molto più le donne rispetto agli uomini che scelgono di non mangiare più carne e di passare a una dieta vegetariana o vegana?

Per molti uomini […] sarebbe un modo per “conservare” l’immagine della propria mascolinità.

È quanto emerge da un recente studio condotto dalla Australian National University, secondo cui gli uomini opporrebbero resistenza a un’alimentazione vegetale perché mangiare carne li farebbe sentire più “virili” e non farlo minaccerebbe la loro mascolinità.

[…] I ricercatori australiani hanno intervistato quasi 5.000 persone (uomini e donne) mediante un sondaggio online, al fine di esaminare il loro consumo di carne ma anche il loro atteggiamento psicologico nei riguardi della scelta vegana.

È emerso che gli uomini che si identificavano come più mascolini avevano meno probabilità di considerare di ridurre il loro consumo di carne ed erano più propensi a considerare la carne come “necessaria” per un’alimentazione sana e completa.

[…] Anche le donne che hanno una alta percezione della propria femminilità si sono dimostrate meno favorevoli a ridurre o abbandonare il consumo di carne.

Questo ha portato i ricercatori alla conclusione che sia uomini che donne dotati di grande percezione della propria sessualità e della propria identità di genere sembrano essere meno propensi a scegliere un’alimentazione vegetale.

[…] vi è poi la connessione psicologica fra consumo di carne e virilità, sostenuta anche da molte pubblicità che associano la carne alla mascolinità e che la definiscono un cibo “maschile” simbolo di forza fisica e di prestanza (questo stereotipo non interessa anche le donne).

Infine, non dobbiamo dimenticare lo stigma sociale connesso al consumo di carne: gli uomini che si astengono dal mangiare carne sono visti come meno mascolini all’interno della società.

[…] proprio come la carne è vista come un alimento maschile, il vegetarianismo è visto come femminile.

Tuttavia, nonostante l’associazione tra vegetarianismo e femminilità, diversi studi suggeriscono che la percezione più o meno forte della propria femminilità da parte delle donne è un fattore importante nel loro consumo di carne.

Dobbiamo ricordare però che la femminilità non è valutata nella stessa misura della mascolinità: questo vuol dire che le donne possono sentire meno pressione sociale per conformarsi alle norme di genere femminile rispetto agli uomini per conformarsi alle norme maschili.

