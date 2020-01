UN MONTE DI GUAI – MPS HA CEDUTO ALTRI 1,8 MILIARDI DI CREDITI DETERIORATI, COME DA ACCORDI CON IL MEF E SOPRATTUTTO CON BRUXELLES. MA NON È ANCORA DETTO CHE IN EUROPA CAMBINO IDEA SUGLI AIUTI DI STATO ALL’ISTITUTO SENESE – L’IPOTESI IN CAMPO È DI FARE UNA “PRIVATIZZAZIONE MORBIDA” ATTRAVERSO “AMCO”, CONTROLLATA DAL MINISTERO. MA COSÌ VIOLEREBBE LE NORME EUROPEE…