AGLI ITALIANI PUOI TOCCARE TUTTO MA NON LE VACANZE - VALANGA DI MERDA SUI SOCIAL CONTRO IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO CHE AVEVA SUGGERITO DI RESTARE A CASA: "MI SONO ARRIVATE BORDATE PAZZESCHE DI NEGATIVITÀ, NON È FACILE RICORDARE CHE IL VIRUS C'È ANCORA. IL VACCINO HA UN'EVIDENZA MICIDIALE DI EFFICACIA. NON SARÀ FACILE SCALFIRE I DUBBIOSI, MI SONO ARRABBIATO IN DUE OCCASIONI TELEVISIVE CON DUE OPINIONISTI CHE BUTTAVANO LÌ LA TESI CHE IL VACCINO È SPERIMENTALE…" - VIDEO

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Da www.la7.it

 

FABRIZIO PREGLIASCO 2 FABRIZIO PREGLIASCO 2

Il virologo Fabrizio Pregliasco: "Il vaccino ha un'evidenza micidiale di efficacia, eppure rimangono i dubbiosi che buttano lì alcuni aspetti sul fatto che non si conoscono gli effetti avversi. Il messaggio di convincimento non è facile".

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"QUANDO È ALLA FRUTTA, INVECE DI ARRENDERSI, VA IN UN ANGOLINO A VOMITARE E TORNA SUBITO IN PISTA" - L'EX "CAVALLETTA" PAOLO CAMOSSI, NEL 2001 CAMPIONE MONDIALE DI SALTO TRIPLO, ALLENA DAL 2015 IL "GIAGUARO" MARCELL JACOBS, COME LO CHIAMA LUI: "NESSUN SEGRETO, LUI SPRINTA A ROMA TRA BAMBINI E PENSIONATI, A 35 CHILOMETRI ALL'ORA. DUE ALLENAMENTI AL GIORNO, 11/13.30, 17/19.30, SETTE GIORNI SU SETTE. IO QUANDO SALTAVO AVEVO LA RABBIA DENTRO E ODIAVO I MIEI AVVERSARI, LUI L'ESATTO CONTRARIO..."

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