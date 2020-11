2 nov 2020 14:55

“ALLA FINE DEL PRIMO TRIMESTRE 2021, SE TUTTO VA BENE, I VACCINI SARANNO IN UNA FASE AVANZATA DI DISTRIBUZIONE” - LO HA DICHIARATO IL DIRETTORE DELL’AREA RICERCA E SVILUPPO DELL’ONCOLOGIA DELL’AZIENDA FARMACEUTICA “ASTRAZENECA”, JOSEP BASELGA - LA PARTE COMPLICATA SARÀ PROGETTARE COME DISTRIBUIRLI VISTA L’ENORME RICHIESTA - VI SONO ATTUALMENTE 175 DIVERSI VACCINI SU CUI SI STA LAVORANDO IN TUTTO IL MONDO