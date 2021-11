“LA VARIANTE OMICRON È PIÙ RAPIDA NELLA DIFFUSIONE, MA ANCORA NON SAPPIAMO SE SIA PIÙ AGGRESSIVA” – IL COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO FRANCO LOCATELLI: “IL VACCINO, ORA PIÙ CHE MAI, RESTA FONDAMENTALE, UNITO ALL’USO DELLA MASCHERINA” – “LA DOMANDA CRUCIALE È SE RIESCA A SFUGGIRE AI VACCINI. LA PRESENZA DI MUTAZIONI NELLE REGIONI DELLA PROTEINA SPIKE RICONOSCIUTA DAGLI ANTICORPI POTREBBE…”

VARIANTE OMICRON

(ANSA) - Per Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, la variante Omicron è "rapida nella diffusione, ma non sappiamo se sia capace di provocare una malattia grave. Il vaccino, ora più che mai, resta fondamentale, unito all'uso della mascherina".

franco locatelli foto di bacco (5)

Omicron "ha un elevato numero di mutazioni (oltre trenta), identificata per la prima volta in Botswana all'inizio di novembre e poi trovata in tutti e 77 i campioni analizzati dalla provincia Gauteng del Sudafrica, tra il 12 e il 20 novembre scorsi", spiega intervistato dal Corriere della Sera.

CORONAVIRUS AFRICA

"Non è chiaro ad oggi se questo ceppo avrà maggior capacità di provocare malattia grave. Ma l'attenzione deve essere mantenuta al livello più elevato", sostiene. L'incognita se riesca a sfuggire ai vaccini, "è la domanda cruciale. La presenza di mutazioni nelle regioni della proteina Spike riconosciuta dagli anticorpi o dalle cellule T linfocitarie potrebbe ridurre parzialmente l'efficacia dei vaccini - afferma -. Tuttavia, solo ulteriori valutazioni ci daranno una risposta fondata sull'evidenza".

presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli

Anche ai bambini, a suo avviso, "deve essere offerta la vaccinazione per tutelare la loro salute, per favorire la loro frequenza scolastica e per tutelare le attività sociali, ludiche e ricreative, la cui deprivazione ha un impatto negativo sullo sviluppo.

I vaccini pediatrici saranno disponibili qualche giorno prima di Natale e si procederà con un dosaggio che è pari a un terzo rispetto a quello degli adulti somministrando due dosi a distanza di 3 settimane". Per Locatelli "il momento è delicato e l'invito, ancora una volta, è per chi non si è mai vaccinato, di non avere indugi e per chi, invece, vaccinato lo è già a procedere con la terza dose".

LA PROTEINA SPIKE DELLA VARIANTE DELTA E QUELLA DELLA OMICRON LABORATORIO DI ANALISI COVID VARIANTE SUDAFRICANA - OMICRON CORONAVIRUS AFRICA