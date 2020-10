MA CHE C’HO SCRITTO FECONDO? - ECCO SEI MODI PER AUMENTARE IL NUMERO DI SPERMATOZOI E MIGLIORARE LA FERTILITÀ MASCHILE - LA QUANTITÀ NORMALE È COMPRESA TRA 15 E 200 MILIONI PER MILLILITRO: UN NUMERO INFERIORE A QUESTO POTREBBE CAUSARE DIFFICOLTÀ NELLA FECONDAZIONE - ANCHE SCELTE APPARANTEMENTE INSIGNIFICANTI, DAL CIBO ALLO STILE DI VITA, POSSONO AVERE UN IMPATTO…

Erin Heger per https://it.businessinsider.com/

Il numero di spermatozoi si riferisce alla quantità di spermatozoi per millilitro di liquido seminale. La misurazione del numero di spermatozoi di solito fa parte di un’analisi dello sperma che esamina anche la forma degli spermatozoi e la loro motilità. Tutti questi fattori possono avere un ruolo chiave nella fertilità di un uomo.

Ci vuole solo uno spermatozoo per fecondare un ovulo, ma maggiore è il numero di spermatozoi, maggiori sono le possibilità di mettere incinta il tuo partner, dice Zaher Mehri, medico ed esperto di fertilità presso il New Hope Fertility Center. In una sola eiaculazione sono presenti milioni di spermatozoi, ma solo poche centinaia di essi arriveranno all’ovulo. Molti spermatozoi muoiono nell’ambiente acido della vagina prima di migrare verso l’utero e nelle tube di Falloppio.

Un numero di spermatozoi normale è compreso tra 15 e 200 milioni per millilitro di sperma. Un numero di spermatozoi inferiore a questo potrebbe causare difficoltà nella fecondazione. Ciò che mangi, la frequenza con cui ti alleni e il tuo stile di vita generale possono avere un impatto sul numero di spermatozoi. Ecco sei modi per aumentare il numero di spermatozoi e aumentare le possibilità di concepimento.

1. PERDERE PESO

“Gli uomini in sovrappeso tendono ad avere un numero di spermatozoi inferiore rispetto a quelli normopeso”, dice Mehri. Ciò potrebbe essere dovuto al surriscaldamento corporeo, che può uccidere lo sperma. Il grasso in eccesso intorno ai testicoli potrebbe isolarli, facendoli riscaldare.

Anche i cambiamenti ormonali negli uomini in sovrappeso possono influenzare negativamente la produzione di sperma. Gli uomini in sovrappeso hanno maggiori probabilità di avere livelli di testosterone più bassi e livelli di estradiolo più alti, che possono avere un impatto negativo sulla produzione di sperma.

Se hai un indice di massa corporea (BMI) di 25 o superiore, perdere anche una piccola quantità di peso può aumentare il numero di spermatozoi. Uno studio del 2016 pubblicato sul Journal of Urology – una pubblicazione iraniana – ha esaminato gli effetti della perdita di peso sul numero di spermatozoi in 200 uomini con BMI superiore a 25. Dopo un programma di esercizi intensivi di sei mesi, i ricercatori hanno osservato aumenti significativi del volume e della concentrazione dello sperma fra gli individui che avevano perso peso rispetto a quelli in sovrappeso.

2. INIZIA A FARE ESERCIZIO

“La funzione del sistema riproduttivo dipende dalla salute generale del corpo, quindi quando un uomo si esercita regolarmente, i testicoli funzionano meglio e il numero di spermatozoi migliora”, dice Merhi.

Uno studio del 2014 pubblicato su Human Reproduction ha esaminato 231 uomini in cerca di cure per la fertilità e i loro livelli di attività fisica. I ricercatori hanno scoperto che il sollevamento pesi, la corsa e il jogging erano associati a concentrazioni di sperma più elevate rispetto ad altri tipi di attività, come camminare o aerobica.

Sebbene questo studio abbia rilevato che alcuni tipi di esercizi risultano essere più efficaci rispetto ad altre per un aumento del numero di spermatozoi, qualsiasi tipo di esercizio fisico è meglio di nessuno, afferma Temeka Zore, endocrinologa riproduttiva di Spring Fertility. Perché l’esercizio riduce l’infiammazione, che può migliorare la funzione dello sperma.

Alcuni studi hanno dimostrato che alcuni tipi di esercizi, come andare in bicicletta, potrebbero essere associati a una riduzione del numero di spermatozoi, ma sono necessarie ulteriori ricerche per trarre conclusioni definitive su quali tipi di esercizi siano i migliori, dice Zore.

“Gli studi sono limitati e inconcludenti sul tipo esatto o la quantità di attività fisica che può migliorare il numero di spermatozoi”, dice Zore. “Non ci sono studi di alta qualità che affermano in modo definitivo che un esercizio è migliore di un altro”.

3. SMETTI DI FUMARE

Il fumo può avere un impatto negativo sul numero di spermatozoi, quindi smettere di fumare può migliorare la salute dello sperma. Secondo uno studio del 2007 pubblicato su Human Reproduction, gli uomini che fumano più di 20 sigarette al giorno sperimentano una riduzione del 19% della concentrazione di sperma rispetto ai non fumatori.

Il motivo esatto per cui il fumo riduce il numero di spermatozoi non è del tutto noto, ma una revisione del 2015 pubblicata sul World Journal of Men’s Health ha scoperto che il fumo può danneggiare il DNA nello sperma, che riduce la fertilità.

Anche se fumi da anni, smettere di fumare renderà il tuo sperma più sano, dice Mehri. Ci vogliono circa tre mesi affinché i testicoli producano sperma fresco, quindi gli uomini che smettono di fumare almeno tre mesi prima del concepimento avranno uno sperma più sano e maggiori possibilità di fecondare un ovulo.

4. EVITA L’ABUSO DI SOSTANZE

Il consumo moderato di alcol, che è di circa due bicchieri al giorno per gli uomini, non sembra avere un effetto negativo sul numero di spermatozoi, dice Mehri. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che il consumo eccessivo, definito come 14 o più drink a settimana, può ridurre la qualità dello sperma e abbassare la produzione di testosterone.

Anche altri farmaci come gli oppioidi o la marijuana possono avere un impatto negativo sulla fertilità. Sono necessarie ulteriori ricerche per vedere se l’interruzione dell’abuso di sostanze inverte l’effetto negativo che ha sulla salute dello sperma. Ma, in generale, astenersi dall’uso di sostanze e sviluppare abitudini sane può migliorare il numero di spermatozoi e la fertilità.

“Se stai cercando di concepire, ti consigliamo sempre di essere la versione più sana di te stesso, il che significa evitare il fumo e le droghe e se scegli di bere di farlo con moderazione “, dice Zore.

5. Assumere un integratore di acido D-aspartico

L’acido D-aspartico (D-AA) è un amminoacido che aiuta nella formazione delle proteine nel corpo. Si trova in alte concentrazioni nelle ghiandole endocrine, come l’ovaio e i testicoli. Poiché lo sperma, come qualsiasi cellula del corpo, contiene proteine, il D-AA è importante per la funzione dello sperma, dice Mehri.

Basse concentrazioni di D-AA possono contribuire a ridurre il numero di spermatozoi e la motilità, quindi prendere un integratore di D-AA potrebbe aiutare, dice Mehri. Uno studio del 2012 pubblicato su Advances in Sexual Medicine ha esaminato 60 uomini con problemi di fertilità e ha scoperto che l’assunzione di integratori di D-AA per tre mesi ha aumentato sostanzialmente il numero di spermatozoi e la motilità degli stessi.

È importante notare che quelli nello studio non erano individui sani in quanto avevano già disturbi dello sperma. Pertanto, non ci sono prove conclusive che gli integratori di D-AA aumenterebbero il numero di spermatozoi in individui sani.

Gli integratori D-AA possono essere acquistati online e la dose di solito va da 2.000 a 3.000 mg al giorno, ma dovresti consultare il tuo medico prima di assumere qualsiasi integratore, dice Mehri. Il D-AA può causare irritabilità e mal di testa se si prende la dose sbagliata e i suoi effetti a lungo termine non sono ancora noti.

6. SEGUI UNA DIETA SANA

Ciò che mangi influisce anche sul numero di spermatozoi e sulla salute generale. Gli antiossidanti in particolare possono migliorare la fertilità, dice Mehri. Le vitamine E e C hanno dimostrato di essere buoni antiossidanti per la funzione dello sperma.

Uno studio del 2006 pubblicato sul Journal of Medicinal food ha esaminato 13 uomini con problemi di fertilità di età compresa tra 25 e 35 anni. Gli uomini hanno ricevuto 1.000 mg di integratori di vitamina C due volte al giorno per due mesi. Il numero di spermatozoi è aumentato di oltre il 100% e la mobilità degli spermatozoi del 92%.

Gli alimenti ricchi di vitamina C includono:

Gli acidi grassi Omega-3 hanno anche dimostrato di migliorare la funzione dello sperma , dice Zore. Gli acidi grassi Omega-3 sono acidi grassi essenziali che i nostri corpi non possono produrre da soli, quindi dobbiamo consumarli nella nostra dieta. Gli acidi grassi fanno parte della membrana degli spermatozoi , quindi un consumo adeguato di acidi grassi omega-3 può migliorare il numero e la motilità degli spermatozoi.

Gli alimenti ricchi di acidi grassi omega-3 includono:

Pesce

Fagioli

Semi di lino

Noci

Semi di soia

Semi di chia

Avocado

IN CONCLUSIONE

Molti fattori possono influenzare il numero di spermatozoi. Fortunatamente, ci sono dei passaggi che puoi intraprendere per aumentare il numero di spermatozoi e aumentare le tue possibilità di concepimento. Fare esercizio, mangiare bene e smettere di fumare sono tutti cambiamenti nello stile di vita che puoi apportare per migliorare la tua fertilità e la tua salute generale.

