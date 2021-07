È MEGLIO CHE I BAMBINI PRENDANO IL COVID O VANNO VACCINATI? - IL MONDO STA GUARDANDO L'INGHILTERRA PER CAPIRE SE IL VIRUS DIVENTERÀ LA MALATTIA DEI GIOVANI: MA L'IDEA DI LASCIARE CHE IL CONTAGIO SI DIFFONDA TRA I RAGAZZINI, COME STA FACENDO (SOLO) BORIS JOHNSON SEMBRA SCONSIDERATA - IL VACCINO PFIZER/BIONTECH È STATO APPROVATO COME SICURO TRA I 12 E I 15 ANNI, ED È MEGLIO EVITARE GLI EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLA PATOLOGIA...

Articolo del "Guardian" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

COVID BAMBINI

Poche questioni sembrano provocare una tale gamma di opinioni tra gli esperti come il Covid-19 e i bambini. Quando la Missione congiunta OMS-Cina ha riferito per la prima volta sul virus nel febbraio 2020, una delle buone notizie era che i bambini sembravano non esserne colpiti.

covid tra i bambini

Questo era sorprendente; come altre infezioni respiratorie acute, i coronavirus di solito si diffondono e infettano i bambini più piccoli. La forte soppressione del virus da parte della Cina ha fatto sì che i casi rimanessero estremamente bassi, impedendo al virus di diffondersi in altri gruppi di età. All'epoca, il Covid sembrava essere una malattia degli anziani e delle persone in sovrappeso e di quelle con condizioni di salute preesistenti.

COVID BAMBINI INDONESIA

Un anno dopo la pandemia, i paesi più ricchi hanno intrapreso un programma di vaccinazione di massa per proteggere non solo i gruppi di età più avanzata, ma intere popolazioni adulte. Il successo dei vaccini nell'indebolire il legame tra ricoveri e morti è chiaro (anche se il legame non è completamente rotto).

Con gli adulti vaccinati ora ampiamente protetti dalle gravi conseguenze della Covid-19, le domande per i bambini sono cambiate. Nel Regno Unito, c'è stata un'impennata di infezioni tra i bambini e gli adolescenti. Queste aumenteranno solo quando l'anno scolastico ricomincerà in autunno.

tamponi

È meglio che i bambini prendano la Sars-CoV-2, come fanno con il comune raffreddore, o è meglio proteggerli attraverso le vaccinazioni, e misure come l'allontanamento sociale e le mascherine? Questa è la domanda che molti paesi si stanno ponendo – scrive The Guardian.

TEST SALIVARI BAMBINI

Alcuni possono preoccuparsi dei potenziali effetti collaterali dei vaccini, ma questi sono estremamente rari e chiaramente superati dai benefici. Fortunatamente, i regolatori sanitari nel Regno Unito e negli Stati Uniti hanno approvato il vaccino Pfizer/BioNTech come sicuro per l'uso nei bambini tra i 12 e i 15 anni.

tamponi ai bambini

Già il 25% dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni negli Stati Uniti sono completamente vaccinati, mentre un terzo di loro ha ricevuto una dose. Altrove, Israele, Italia e Francia stanno andando avanti con la vaccinazione dei bambini in questa fascia di età, mentre la Germania dà ai genitori la possibilità di "opt-in" per il vaccino sulla base del consenso informato.

festa di compleanno bambini coronavirus

L'approccio attuale in Inghilterra sembra essere quello di lasciare che gli adolescenti vadano avanti e vedere cosa succede una volta che sono infettati. Il risultato sarà un'epidemia incontrollata tra le fasce di età più giovani. Alcuni scienziati britannici non sono allarmati da questo, indicando altre malattie come l'influenza stagionale, che causano più ricoveri tra i bambini che il Covid-19.

festa di compleanno bambina

Al contrario, i pediatri negli Stati Uniti sostengono che esporre i bambini a un nuovo virus con complicazioni potenzialmente a lungo termine è un grande rischio che dovrebbe essere evitato. Il Covid-19 è stato tra le prime cause di morte infantile negli Stati Uniti nel 2020. Anche se non sono un pediatra, faccio fatica a capire come una malattia considerata rischiosa per gli adolescenti negli Stati Uniti possa essere considerata innocua in Gran Bretagna.

coronavirus isolamento bambini 3

I bambini sotto i 12 anni sono una sfida più difficile per gli scienziati e i governi. Nessun vaccino è stato approvato per l'uso in questa fascia di età, anche se i risultati dei primi studi sono promettenti. In Israele e negli Stati Uniti, le autorità sanitarie sperano che vaccinando un numero sufficiente di adulti si possa sopprimere il Covid-19 tra i bambini.

coronavirus isolamento bambini 2

Mentre questo sembrava un approccio valido contro le varianti precedenti, potrebbe rivelarsi più difficile con la Delta. La variante Delta è più trasmissibile. Ha spinto in alto la soglia dell'immunità di gregge; perché questa sia raggiunta, alcuni stimano che fino al 98% della popolazione dovrebbe essere vaccinata.

I pediatri sembrano divisi su quanto sia pericoloso il Covid-19 anche nei bambini più piccoli. Il Long Covid è un grande rischio in questo caso: studi recenti suggeriscono che può causare malattie a lungo termine, cambiamenti fisiologici al corpo e problemi con il cuore, i reni, i vasi sanguigni e i polmoni nei bambini.

BAMBINI ACCALCATI PER ENTRARE SULL AUTOBUS

Quanto è comune il Long Covid nei bambini, e quelli che ce l'hanno miglioreranno? Alcuni bambini sono più a rischio di altri? Le risposte a queste domande emergeranno nel tempo con il progredire della scienza, ma attualmente non c'è un consenso evidente. L'opinione prevalente è che il long Covid sia una sfida importante - ma i dettagli non sono ancora chiari.

Per tutti i paesi, le scuole sono il principale campo minato che ci aspetta. È difficile sottovalutare i danni subiti dai bambini durante la pandemia. Sono aumentati gli abusi sessuali e domestici, la malnutrizione infantile e i problemi di salute mentale. Il crescente divario educativo richiederà anni per essere colmato.

bambini al termoscanner

I bambini hanno bisogno di essere a scuola per il loro benessere sociale, mentale e fisico. Ma Delta significa che i bambini ora trasmettono il virus più di prima, il che significa che è probabile che emergano dei cluster, in particolare nelle scuole secondarie.

Ci sono cose che si possono fare. Migliorare la ventilazione può aiutare a fermare la diffusione di entrambe le infezioni Covid-19 e stagionali. Le attuali misure di mitigazione nelle scuole sono anche lontane dall'essere ideali; richiedere ai bambini di indossare mascherine per i test settimanali del flusso laterale è scomodo e volontario, il che ha portato a un basso tasso di assorbimento.

bambini al termoscanner 1

E richiedere ai bambini di indossare maschere tutto il giorno quando agli adulti è stato detto in Inghilterra che possono andare in discoteca senza maschere sembra contraddittorio e ingiusto.

L'alternativa di lasciare che il virus si diffonda tra i giovani sembra sconsiderata. L'Inghilterra è la sola a fare questo. Sta agendo come un laboratorio per altri paesi, che stanno guardando per vedere cosa succede prima di decidere le proprie politiche verso i bambini.

tampone ai bambini

L'atteggiamento relativamente rilassato del governo britannico potrebbe anche creare una capsula di Petri per le varianti di Covid. La conseguenza potrebbe essere una nuova variante che rende i nostri attuali vaccini meno efficaci, o ha esiti più gravi per i bambini non vaccinati.

Il Covid diventerà una malattia dei giovani? I bambini che hanno sofferto sotto restrizioni per 18 mesi dovranno ora affrontare un'ondata di infezioni con conseguenze sconosciute? Non c'è una buona strada da seguire finché non avremo vaccini approvati per tutte le fasce d'età.

coronavirus bambini 10

Fino ad allora, dobbiamo continuare ad avere un dibattito aperto e onesto su come mettere i bambini al primo posto, proteggere la loro salute, l'educazione e il benessere generale, e ascoltare e imparare da altri paesi che discutono questo stesso problema.

* L'autore dell'articolo è il prof. Devi Sridhar, titolare della cattedra di salute pubblica globale all'Università di Edimburgo