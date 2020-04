NON CESSO DI STUPIRTI – DOVREMMO IMPARARE A FIDARCI DEL NOSTRO WATER PER SAPERE COME STIAMO: UN GRUPPO DI RICERCATORI DI STANDFORD HA INVENTATO IL WC INTELLIGENTE CAPACE DI CONTROLLARE COSA IL NOSTRO CORPO ESPELLE – TRAMITE TELECAMERE E GRAZIE ALLA LA TECNOLOGIA DI RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO, ANALIZZA FECI E URINA E INVIA AUTOMATICAMENTE I DATI A UN SERVER CLOUD PER SCOPRIRE…

L'attenzione posta verso il proprio stato di salute deve essere sempre alta e costante; il nostro corpo segnala se c'è qualcosa che non va e sta a noi fare attenzione e correre ai ripari.

Fortunatamente, però, la tecnologia è sempre più presente e ci aiuta in questo senso. Chi l'avrebbe mai detto, per esempio, che saremmo mai arrivati a fidarci della nostra toilette per il controllo di ciò che il nostro corpo espelle - feci e urina - quando andiamo in bagno; invece, sembra proprio che siamo giunti a questo.

Un gruppo di scienziati, infatti, ha inventato la toilette intelligente che analizza le feci e l'urina per individuare determinati tipi di malattia. Si tratta nello specifico di un sistema che si inserisce nel water e tramite telecamere, strisce reattive e la tecnologia di rilevazione del movimento, analizza ciò che il corpo espelle e invia automaticamente i dati a un server cloud.

I ricercatori della Stanford University, negli Stati Uniti, attraverso la loro ricerca pubblicata sulla rivista Nature Biomedical Engineering, ritengono che questa tecnologia possa essere utile per le persone geneticamente predisposte a determinate condizioni come la sindrome dell'intestino irritabile, il cancro alla prostata o l'insufficienza renale.

Il dottor Sanjiv Gambhir, professore e presidente di radiologia presso la School of Medicine della Stanford University, coinvolto nella realizzazione della toilette intelligente, ha detto che la loro idea risale a oltre 15 anni fa.

Il sistema analizza la composizione biochimica di base di ciò che viene espulso dal corpo, con campioni di urina sottoposti ad analisi fisiche e molecolari, mentre la valutazione delle feci si basa su caratteristiche fisiche. Secondo i ricercatori, i dati raccolti possono rivelare biomarcatori per 10 diversi tipi di malattie, dall'infezione al cancro alla vescica e all'insufficienza renale.

Questa toilette intelligente è stata testata su 21 partecipanti, ma i ricercatori affermano che i potenziali benefici per la salute dovranno essere valutati in ampi studi clinici. Il dottor Gambhir ha poi aggiunto: "La cosa bella di una toilette intelligente è che, a differenza dei dispositivi indossabili, non puoi toglierlo. Tutti usano il bagno - non c'è davvero modo di evitarlo - e questo aumenta il suo valore come dispositivo di rilevazione delle malattie."

La tecnologia implementata è una combinazione di scansione delle impronte digitali e delle immagini dell'ano per poter differenziare un utente dall'altro.

Il dottor Gambhir ha detto che, nonostante sembri strano, la stampa anale è unica. Ovviamente, viene anche specificato anche che questa tecnologia non può sostituire affatto un medico o la diagnosi clinica. Infine, secondo il dottore, il loro progetto andrà avanti e porterà in futuro allo sviluppo di test personalizzati su misura

