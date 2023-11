NON SARA' CHE PRENDIAMO TROPPI FARMACI? - IN ITALIA CI SONO OLTRE 11MILA MORTI L'ANNO PER ANTIBIOTICORESISTENZA - L'USO ECCESSIVO DI ANTIBIOTICI HA PORTATO ALLA NASCITA DI ALCUNI "SUPERBATTERI" CHE DIVENTANO IMMUNI AI FARMACI - L'ALLARME DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: "IL NOSTRO È TRA GLI ULTIMI PAESI AL MONDO NELLA LOTTA AL FENOMENO. FATTORI POSITIVI CHE COME L'ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA TENDONO PURTROPPO A RAFFORZARE TALI NUMERI, PERCHÈ..."

(ANSA) - In Italia si registrano "oltre 11mila morti l'anno per antibioticoresistenza ed il nostro è tra gli ultimi paesi al mondo nella lotta al fenomeno". Lo ha sottolineato il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Rocco Bellantone, intervenendo al convegno per la 'Giornata europea e settimana Mondiale per l'uso prudente degli antibiotici' al ministero della Salute. "Altri fattori positivi che l'Italia invece ha, come l'allungamento della vita media - ha rilevato - tendono purtroppo a rafforzare tali numeri, perchè gli anziani con pluripatologie sono più colpiti. La soluzione non è semplice e si deve puntare a individuare nuove molecole".

Il ministero della Salute si è impegnato con il piano per l'antibioticoresistenza 2022-25, ma per la sua attuazione, ha concluso, "occorre garantire una governance efficace e risorse. Anche l'Iss è in prima linea in questo impegno". (ANSA).

