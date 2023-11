PASSARE DAL PIPPARE AL BUCARSI NON È UNA BUONA IDEA, TRANNE CHE IN QUESTO CASO - GLI SCIENZIATI STANNO SVILUPPANDO IL PRIMO VACCINO AL MONDO PER COMBATTERE LA DIPENDENZA DA COCAINA E CRACK - LA SPERIMENTAZIONE È ANCORA IN FASE INIZIALE, MA SONO EMERSI RISULTATI PROMETTENTI - IL FARMACO SI CHIAMA “CALIXCOCA” ED È STATO TESTATO SOLO SUGLI ANIMALI - PER I MEDICI DOVRÀ ESSERE INIETTATO AI PAZIENTI CHE…

Estratto da www.wired.it

cocaina

Gli scienziati dell'Università federale di Minas Gerais stanno sviluppando il primo vaccino al mondo per combattere la dipendenza da cocaina e crack. La sperimentazione è ancora in fase iniziale, ma sono emersi risultati promettenti. Il trattamento è stato battezzato Calixcoca, è realizzato con composti chimici creati in laboratorio, e per la distribuzione non bisogna ricorrere a una catena del freddo. Queste due peculiarità comportano costi ridotti.

vaccino

Frederico Garcia, coordinatore del progetto, spiega che "si tratta di un vaccino terapeutico. La sua funzione è quella di aiutare le persone che hanno sviluppato una dipendenza a produrre anticorpi che impediscono alla droga di raggiungere il cervello. L'immunizzazione mira a inibire la sensazione di gratificazione che la cocaina produce per eliminare il desiderio compulsivo di usarla".

Per ora Calixcoca è stato testato solo sugli animali. I ricercatori hanno scoperto che il vaccino permette di produrre una quantità significativa di anticorpi contro la droga, con effetti collaterali ridotti. Secondo i primi risultati, il vaccino è particolarmente efficace nelle donne incinte tossicodipendenti. I test condotti sulle femmine di topo gravide hanno dimostrato che i feti erano protetti dal vaccino dagli effetti della cocaina.

cocaina

Gli scienziati hanno aggiunto che il vaccino è destinato alle persone che presentano i sintomi dell'astinenza. Il profilo più specifico sarà definito sulla base dei risultati degli studi sull'uomo. Secondo il team di sviluppo, più di 3.000 persone si sono offerte di partecipare.

Una cura per la dipendenza da cocaina

Lo psicologo a capo dell'iniziativa ricorda che "non esiste un trattamento specifico registrato per la dipendenza da cocaina o crack. Oggi si ricorre ad approcci psicologici, all'assistenza sociale ed eventualmente al ricovero in ospedale". Inoltre, assicura che il vaccino biologico sarà una risorsa preziosa nella lotta alla tossicodipendenza.

vaccino 3

Il vaccino contro la cocaina ha vinto il premio Euro Innovation in Health Latin America assegnato dalla società farmaceutica Eurofarma. Il team guidato da Garcia ha ricevuto un contributo di 500mila euro per la sua ricerca. I dati diffusi dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità indicano che nel 2021 una persona su 17 tra i 15 e i 64 anni ha fatto uso di qualche tipo di droga. In quello stesso anno, si stima che i consumatori di cocaina siano stati 22 milioni.

cocaina

La categoria dei più vulnerabili al consumo di droga e ai disturbi correlati è quella dei giovani. In Sud America, più della metà delle persone che si sta sottoponendo al trattamento per consumo di droga ha meno di 25 anni. In Africa, il 70% ha meno di 35 anni. "La domanda di assistenza per i disturbi legati alla droga rimane insoddisfatta. Solo una persona su cinque riceve un trattamento adeguato", ha dichiarato l'agenzia.A

vaccino 1