4 nov 2024 17:35

PREPARATE LE SUPPOSTE: ARRIVA L’INFLUENZA AUSTRALIANA – IL FREDDO PROLUNGATO SPEDIRÀ MILIONI DI ITALIANI A LETTO CON FEBBRE ALTA, MAL DI TESTA E DOLORE ALLE OSSA. DIFFUSI ANCHE PROBLEMI RESPIRATORI, MA NON SI POSSONO ESCLUDERE COMPLICAZIONI AL CUORE E AL CERVELLO – L’UNICO MODO PER PROTEGGERSI RESTA IL VACCINO, CONSIGLIATO PER I SOGGETTI FRAGILI, PER GLI OVER 60 E I BAMBINI DA 6 MESI A 6 ANNI – L’ONDATA DI CASI DI INFLUENZA È PREVISTA A FINE NOVEMBRE E...