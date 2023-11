10 nov 2023 10:15

LA "FOOD AND DRUG ADMINISTRATION" AMERICANA HA APPROVATO IL PRIMO VACCINO AL MONDO CONTRO LA CHIKUNGUNYA, UNA MALATTIA TROPICALE CHE SI DIFFONDE CON LE ZANZARE - IL VIRUS, CHE PROVOCA FEBBRE E FORTI DOLORI ARTICOLARI È CONSIDERATO DALL'AUTORITÀ AMERICANA "UNA MINACCIA EMERGENTE PER LA SALUTE GLOBALE" E NONOSTANTE SI TROVI PRINCIPALMENTE IN AFRICA, NEL SUDEST ASIATICO E IN AMERICA, DI RECENTE ALCUNI CONTAGI SONO STATI SEGNALATI ANCHE IN...