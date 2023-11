STRAFATTI DI SOCIAL – LA MEGA CAUSA LEGALE CONTRO “META” INTENTATA DA 41 STATI AMERICANI HA ACCESO I RIFLETTORI SUL RAPPORTO PROBLEMATICO DELLE NUOVE GENERAZIONI CON INSTAGRAM, FACEBOOK E WHATSAPP – “THE NEW YORK TIMES”: “PER GLI ESPERTI IL FASCINO MAGNETICO DEI SOCIAL DERIVA DAL MODO IN CUI I CONTENUTI GIOCANO CON I NOSTRI IMPULSI E SCHEMI NEUROLOGICI. TRA LE TATTICHE PIÙ POTENTI C'È’ IL ‘RINFORZO INTERMITTENTE’, CHE CREA L’IDEA CHE L’UTENTE POSSA...”

Articolo del “New York Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Un gruppo di 41 Stati e il Distretto di Columbia hanno intentato una causa martedì contro Meta, la società madre di Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, sostenendo che l'azienda ha consapevolmente utilizzato le funzioni delle sue piattaforme per indurre i bambini a farne un uso compulsivo, anche se la società ha dichiarato che i suoi social media sono sicuri per i giovani.

"Meta ha sfruttato tecnologie potenti e senza precedenti per attirare, coinvolgere e infine intrappolare i giovani e gli adolescenti", hanno dichiarato gli Stati nella loro causa depositata presso la corte federale. "Il suo scopo è il profitto".

Le accuse contenute nella causa sollevano una domanda più profonda sul comportamento: I giovani stanno diventando dipendenti dai social media e da Internet? Cosa rende i social media così irresistibili?

Gli esperti che studiano l'uso di Internet sostengono che il fascino magnetico dei social media derivi dal modo in cui i contenuti giocano con i nostri impulsi e schemi neurologici, tanto che per i consumatori è difficile distogliere lo sguardo dal flusso di informazioni in arrivo.

David Greenfield, psicologo e fondatore del Center for Internet and Technology Addiction di West Hartford, Conn. ha affermato che i dispositivi attirano gli utenti con alcune tattiche potenti. Una è il "rinforzo intermittente", che crea l'idea che l'utente possa ottenere una ricompensa in qualsiasi momento. Ma il momento in cui la ricompensa arriva è imprevedibile. "Proprio come una slot machine", ha detto. Come in una slot machine, gli utenti sono attratti da luci e suoni ma, cosa ancora più potente, da informazioni e ricompense personalizzate in base agli interessi e ai gusti dell'utente.

Gli adulti sono suscettibili, ha osservato, ma i giovani sono particolarmente a rischio, perché le regioni cerebrali coinvolte nella resistenza alla tentazione e alla ricompensa non sono così sviluppate nei bambini e negli adolescenti come negli adulti. "I giovani consumatori sono tutti presi dall'impulso e non sanno controllare l'impulso stesso", ha detto il Dr. Greenfield.

Inoltre, il cervello degli adolescenti è particolarmente predisposto alle connessioni sociali e "i social media sono tutti un'opportunità perfetta per connettersi con altre persone".

Meta ha risposto all'azione legale affermando di aver preso molte misure per sostenere le famiglie e gli adolescenti. "Siamo delusi dal fatto che, invece di lavorare in modo produttivo con le aziende del settore per creare standard chiari e adatti all'età per le numerose applicazioni utilizzate dagli adolescenti, i procuratori generali abbiano scelto questa strada", ha dichiarato l'azienda in un comunicato.

Compulsione equivale a dipendenza? Per molti anni, la comunità scientifica ha circoscritto la dipendenza a sostanze, come le droghe, e non a comportamenti, come il gioco d'azzardo o l'uso di Internet. Questa situazione è gradualmente cambiata. Nel 2013, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, il riferimento ufficiale per le condizioni di salute mentale, ha introdotto l'idea di dipendenza da gioco su Internet, ma ha affermato che erano necessari ulteriori studi prima che la condizione potesse essere formalmente dichiarata.

Uno studio successivo ha esaminato l'ampliamento della definizione a "dipendenza da Internet". L'autore ha suggerito di esplorare ulteriormente i criteri diagnostici e il linguaggio, notando, ad esempio, che termini come "uso problematico" e persino la parola "Internet" sono aperti a un'ampia interpretazione, date le molte forme che possono assumere le informazioni e la loro diffusione.

Il dottor Michael Rich, direttore del Digital Wellness Lab dell'Ospedale pediatrico di Boston, ha dichiarato di scoraggiare l'uso del termine "dipendenza" perché Internet, se usato in modo efficace e con dei limiti, non è solo utile ma anche essenziale per la vita quotidiana. Preferisco il termine "uso problematico dei media su Internet", che si è diffuso negli ultimi anni.

Il dottor Greenfield ha concordato sul fatto che esistono chiaramente usi preziosi di Internet e che la definizione di quanto sia eccessivo può variare. Ma ha detto che ci sono anche casi in cui l'uso eccessivo interferisce con la scuola, il sonno e altri aspetti vitali di una vita sana. Troppi giovani consumatori "non riescono a smettere", ha detto. "Internet è un gigantesco ipodermide e i contenuti, compresi i social media come Meta, sono gli psicofarmaci".

