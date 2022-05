TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SUL VAIOLO DELLE SCIMMIE - LA MALATTIA UCCIDE FINO AL 10% DELLE PERSONE CHE VENGONO INFETTATE (QUANTO IL COVID NELLA PRIMA FASE) E "SI TRASMETTE ATTRAVERSO IL SESSO". È PROBABILE CHE IL CONTAGIO AVVENGA ATTRAVERSO IL SANGUE E ANCHE TOCCANDO INDUMENTI DI CHI È GIÀ INFETTO – NEL REGNO UNITO GLI SCIENZIATI HANNO ESORTATO GAY E BISESSUALI A ESSERE PIÙ ATTENTI, PERCHÉ SEMBRA CHE PER LORO IL RISCHIO DI CONTAGIO SIA MAGGIORE - LA COSA BUONA È CHE ALMENO ESISTE UN VACCINO

Dagotraduzione dal www.dailymail.co.uk

Cos'è il vaiolo delle scimmie?

Il vaiolo delle scimmie è una rara infezione virale che le persone di solito contraggono nelle aree tropicali dell'Africa occidentale e centrale.

Di solito si diffonde attraverso il contatto diretto con animali come gli scoiattoli, che sono noti per ospitare il virus.

Tuttavia, può anche essere trasmessa attraverso un contatto molto stretto con una persona infetta. Il vaiolo delle scimmie (Monkeypox) è stato scoperto per la prima volta quando un focolaio di una malattia simile al vaiolo si è verificato nelle scimmie nel 1958.

Il primo caso umano è stato registrato nel 1970 nella Repubblica Democratica del Congo e da allora l'infezione è stata segnalata in numerosi paesi dell'Africa centrale e occidentale. Solo una manciata di casi sono stati segnalati al di fuori dell'Africa e sono stati confinati a persone con collegamenti di viaggio nel continente.

Quanto è mortale?

Il vaiolo delle scimmie ha generalmente conseguenze lievi, con la maggior parte dei pazienti che guarisce entro poche settimane senza trattamento. Tuttavia, la malattia può rivelarsi fatale. Monkeypox uccide fino al 10% delle persone che infetta, simile a quando il Covid ha colpito per la prima volta.

C'è una cura?

Poiché il vaiolo delle scimmie è strettamente correlato al virus che causa il vaiolo, le cure per il vaiolo possono anche proteggere le persone dal contrarre il vaiolo delle scimmie.

Un vaccino, Jynneos, noto anche come Imvamune o Imvanex, è stato autorizzato negli Stati Uniti, ma non è stato approvato nel Regno Unito. Il vaccino ha dimostrato di essere efficace per circa l'85% nel prevenire l'infezione da vaiolo delle scimmie. Antivirali e sangue raccolto da individui vaccinati contro il vaiolo possono essere usati per trattare i casi gravi.

Si ritiene che alcuni dei casi nel Regno Unito abbiano contratto il virus attraverso il sesso, un fatto che gli esperti di salute hanno descritto come "bizzarro".

Si pensava infatti che il vaiolo delle scimmie non si diffondesse attraverso i rapporti sessuali, ma attraverso uno stretto contatto con ferite o goccioline respiratorie di persone infette. Tuttavia, solo perché può diffondersi durante il sesso non significa che sia la principale via di trasmissione del virus.

Quanto è preoccupante?

I capi sanitari del Regno Unito affermano che il rischio di un grave focolaio è basso.

Ma hanno esortato gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini a essere più vigili perché sembrano essere maggiormente a rischio di prenderlo.

Questi gruppi sono stati esortati a prestare attenzione a eventuali eruzioni cutanee o lesioni insolite su qualsiasi parte del loro corpo, in particolare ai genitali, e a contattare senza indugio un servizio di salute sessuale in caso di dubbi.

La maggior parte degli scienziati ritiene che l'epidemia sarà piccola e la trasmissione non avrà nulla a che fare con i livelli visti con Covid.

Questo perché il vaiolo delle scimmie non si diffonde tra gli esseri umani e si basa su un contatto molto stretto e prolungato tra le persone.

Come si diffonde?

Il vaiolo delle scimmie non è un'infezione a trasmissione sessuale per natura, sebbene possa essere trasmessa per contatto diretto durante il sesso.

È più probabile che le infezioni vengano trasmesse attraverso lesioni contagiose che possono comparire in qualsiasi parte del corpo.

L'infezione può anche essere trasmessa attraverso il contatto con indumenti o biancheria utilizzati da una persona infetta.

Quali sono i sintomi?

I sintomi iniziali del vaiolo delle scimmie includono febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, brividi. Ma la sua caratteristica più insolita è un'eruzione cutanea che spesso inizia sul viso, poi si diffonde ad altre parti del corpo, comunemente mani e piedi. L'eruzione cutanea cambia e attraversa diverse fasi prima di formare finalmente una crosta, che in seguito cade.

