13 dic 2024 14:51

NEGLI USA SPOPOLA IL MICRODOSAGGIO DEI FARMACI ANTIOBESITÀ OZEMPIC E WEGOVY – I PANZONI, CHE NON SI RASSEGNANO A PAGARE UN FARMACO UN OCCHIO DELLA TESTA, DECIDONO DI FARSI LE PRESCRIZIONI A PIACIMENTO: UTILIZZANO IL PRINCIPIO ATTIVO A DOSI DI 0,05 MILLIGRAMMI CONTRO I 0,25 INDICATI, GIURANDO DI AVERE LO STESSO EFFETTO – MA I MEDICI METTONO IN ALLERTA: NON SOLO PERCHÉ C’È IL RISCHIO DI USARE FARMACI SCADUTI, MA SI POTREBBE FINIRE PER ACQUISTARE…