VIDEO-FLASH! – VOLTE SCOPRIRE COME IL NOSTRO CORPO BLOCCA I VIRUS? GUARDATE QUESTO VIDEO: QUANDO UN AGENTE PATOGENO  VIENE INTRODOTTO NEL CORPO IL NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO HA DUE STRATEGIE DI DIFESA. IN PRIMIS C’È LA RISPOSTA IMMUNITARIA INNATA E POI CI SONO I VACCINI CHE “ADDESTRANO” LE CELLULE A REAGIRE…

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COME IL CORPO BLOCCA I VIRUS

 

 

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