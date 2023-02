L'ALCOL È SEMPRE UN BUON INVESTIMENTO – BILL GATES SI BEVE IL 3,8% DI HEINEKEN: IL FONDATORE DI MICROSOFT SI È COMPRATO 10 MILIONI DI AZIONI (6,65 A TITOLI INDIVIDUALE, E ALTRI 4,18 A NOME DELLA FONDAZIONE CHE PORTA IL SUO NOME) – UNA SCELTA CURIOSA, VISTO CHE AL FONDATORE DI MICROSOFT LA BIRRA MANCO PIACE (UNA VOLTA DISSE “LA BEVO SOLO PER CONDIVIDERE L’ATMOSFERA”). PREZZO DELL'OPERAZIONE? LA MODICA CIFRA DI...

Estratto da www.lastampa.it

L'ultimo maxi investimento di Bill Gates riguarda la birra: il magnate statunitense, riporta Reuters, ha infatti acquistato il 3,8% di Heineken Holding per 902 milioni di dollari.

Secondo un file depositato al regolatore olandese Afm, il fondatore di Microsoft ha comprato 6,65 milioni di azioni di Heineken Holding a titolo individuale e altri 4,18 milioni di azioni attraverso il Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

Un maxi investimento, nonostante Gates abbia raccontato in passato di non essere un amante della birra: «Quando mi ritrovo a qualcosa come una partita di baseball», aveva detto l'imprenditore in una sessione della chat Ask Me Anything del 2018 su Reddit, «bevo birra light per condividere almeno l’atmosfera con tutti gli altri bevitori di birra. Mi dispiace deludere i veri appassionati». […]