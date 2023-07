L'ESTATE CALDISSIMA E INCAZZATISSIMA DEI LAVORATORI AMERICANI – UN'ONDATA DI SCIOPERI COME NON SI VEDEVA DA DECENNI STA SCUOTENDO GLI STATI UNITI - INCROCIANO LE BRACCIA SCENEGGIATORI E ATTORI DI HOLLYWOOD, DIPENDENTI DI UPS E DELLE MAGGIORI CASE AUTOMOBILISTICHE – I SINDACATI SI PRENDONO LA SCENA. E ORA PROVANO A “ENTRARE” ANCHE IN COLOSSI COME AMAZON…

Più di 650.000 lavoratori americani hanno scioperato o stanno scioperando quest’estate, creando una valanga di battaglie sindacali che non si vedeva negli Stati Uniti da decenni.

Gli scioperi combinati di attori e sceneggiatori a Hollywood ha fatto notizia in tutto il mondo. I sindacati per United Parcel Service Inc. e le tre grandi case automobilistiche di Detroit sono pronti a unirsi a loro nelle prossime settimane se le trattative contrattuali dovessero fallire. Un analista della Bank of America Corp. stima che le probabilità di uno sciopero della United Auto Workers superino il 90%.

E, mentre gli esperti di logistica e gli analisti finanziari si aspettavano un accordo per i lavoratori di UPS che protestano, la loro fiducia è diminuita con l'avvicinarsi della scadenza del 31 luglio.

"Questo sarà il più grande momento di sciopero dagli anni '70", ha detto lo storico del lavoro Nelson Lichtenstein, che dirige l'Università della California, il Centro per lo studio del lavoro, del lavoro e della democrazia di Santa Barbara.

Anche prima che gli oltre 100.000 attori si unissero la scorsa settimana, sia il numero di scioperi che i lavoratori in sciopero erano aumentati nella prima metà di quest'anno, secondo i dati sul lavoro di Bloomberg Law.

Tendenze simili si stanno verificando in altri paesi: con l'aumento del costo della vita, i sindacati di tutta Europa mostrano i muscoli.

Gli anni della pandemia hanno, in qualche modo, rivitalizzato il mondo del lavoro americano. Incoraggiati dalla rigidità dei mercati e agitati dopo essersi assunti nuovi rischi, i lavoratori hanno ottenuto una serie di vittorie sorprendenti presso alcune delle più importanti società statunitensi.

Ora, diffidenti nei confronti dell'aumento dei profitti aziendali mentre i principali cambiamenti tecnologici minacciano di sconvolgere le loro industrie, i sindacati sono pronti a mettere alla prova la loro influenza. "C'è un'ambizione qui che penso sia nuova", ha detto Lichtenstein. "Sono in attacco".

A Hollywood, i profitti degli studios sono diminuiti a causa del passaggio allo streaming e Wall Street ha punito le aziende per i loro ritardi finanziari. UPS sta affrontando difficili venti contrari con la domanda di consegne in calo, mentre il paese emerge dalla pandemia. Le case automobilistiche affermano di offrire già paghe e benefit generosi e di dover mantenere i salari competitivi con rivali che pagano meno, come Tesla Inc. mentre investono miliardi nel passaggio ai veicoli elettrici.

La resa dei conti potrebbe avere conseguenze radicali, non solo per le centinaia di migliaia di lavoratori in sciopero, ma per il panorama sindacale americano molto ridotto. La quota del settore privato statunitense sindacalizzato è scesa da un quarto di mezzo secolo fa a solo il 6% di oggi.

Pochi gruppi hanno una tale influenza da poter ribaltare i piani aziendali, catturare l'attenzione pubblica e forzare le concessioni quanto i lavoratori organizzati che consegnano i pacchi agli americani, costruiscono le loro auto o li intrattengono.

L'onda sindacale potrebbe travolgere anche Amazon e Starbucks, colossi che, nonostante le recenti vittorie, rimangono ancora in gran parte liberi dai sindacati. Il presidente di Teamsters, Sean O'Brien, ha dichiarato di voler utilizzare il successo del sindacato per conquistare i lavoratori di Amazon.

