10 mar 2023 19:26

ABBIAMO UNA NUOVA LEHMAN BROTHERS? – È FALLITA SILICON VALLEY BANK. IN ROSSO TUTTI I LISTINI EUROPEI E ORA WALL STREET TREMA – L'ISTITUTO, CHIUSO PER DECISIONE DELL'AGENZIA FEDERALE AMERICANA DI ASSICURAZIONE SUI DEPOSITI, AVEVA 209 MILIARDI DI DOLLARI IN ASSET E 175 MILIARDI IN DEPOSITI – PER COMPENSARE 1,8 MILIARDI DI DOLLARI DI PERDITE, LA BANCA SPECIALIZZATA NEL SETTORE TECNOLOGICO AVEVA DECISO UN AUMENTO DI CAPITALE DA 2,25 MILIARDI. MA L’ANNUNCIO HA INNESCATO IL PANICO TRA GLI INVESTITORI...