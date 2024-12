13 dic 2024 12:29

ACHTUNG: LA GERMANIA È SEMPRE PIÙ IN CRISI (E NON È UNA BELLA NOTIZIA PER L’ITALIA) – LA BUNDESBANK TAGLIA LE STIME DI CRESCITA DEL PIL PER IL 2024 A -0,2% RISPETTO ALLA PREVISIONE DI GIUGNO. CHE VEDEVA UNA CRESCITA DELLO 0,3%. PER IL 2025 È INVECE PREVISTA UNA CRESCITA DELLO 0,2% RISPETTO ALL’1,1 PREVISTO IN PRECEDENZA – LO STOP TEDESCO È UN GROSSO PROBLEMA PER LE INDUSTRIE ITALIANA, DIPENDENTI DA QUELLE CRUCCHE…