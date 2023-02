UN AEREO PIENO DI FALLE - BOEING HA NUOVAMENTE SOSPESO LE CONSEGNE DEI SUOI AEREI A LUNGO RAGGIO 787, GIÀ FERMATE PER DIVERSI MESI NEL 2021 E NEL 2022 PER DIFETTI. LA DECISIONE È PER ESAMINARE MEGLIO UNA PARTE DELLA FUSOLIERA…

boeing 787 dreamliner.

(ANSA-AFP) - NEW YORK, 23 FEB - Boeing ha nuovamente sospeso le consegne dei suoi aerei a lungo raggio 787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 per difetti. La decisione è per esaminare meglio una parte della fusoliera, ha dichiarato l'agenzia statunitense che supervisiona l'aviazione (FAA). "L'agenzia ha dichiarato di essere al lavoro con il costruttore statunitense di aeromobili "per determinare quali azioni potrebbero essere necessarie per gli aeromobili consegnati di recente" e che le consegne non riprenderanno fino a quando la FAA non avrà accertato che il problema è stato risolto.

decollo quasi verticale del boeing dreamliner 787